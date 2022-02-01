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Пенсионный фонд принуждает получать пенсии не через банк, а через почту

verter Сегодня, 07:1535Новости
Пенсионный фонд принуждает получать пенсии не через банк, а через почту
В связи с чем Пенсионный фонд может перевести выплату пенсий из банка на почту, сообщает «Пенсионный курьер».
Так, выплата пенсий через банковские учреждения регулируется Порядком выплаты пенсий и денежной помощи по согласию пенсионеров и получателей помощи по их текущим счетам в банках, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 30.08.1999 № 1596 (с изменениями).
Предусмотрено, что если суммы пенсий и денежной помощи получают по доверенности больше одного года или не снимают с текущего счета более одного года, уполномоченный банк обязан сообщить об этом соответствующий орган Пенсионного фонда не позднее 28 числа месяца, в котором возникли такие обстоятельства, а получатель пенсии должен подать новое заявление в ПФУ.
В случае невыполнения получателем пенсии этого условия орган Пенсионного фонда прекращает перечисление пенсии на счет в определенное получателем учреждение банка и осуществляет выплату национальным оператором почтовой связи по указанному в заявлении месту фактического проживания получателя в установленном порядке.

Пенсионер после поступления сообщения от ПФУ должен подать заявление о восстановлении выплаты средств через банк. Заявление можно подать в сервисный центр Фонда или оставить в банке, в котором пенсионер изъявил желание получать пенсию. Школа выживания - Сегодня, 05:31 204

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