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Сколько человек без проверок пересекло КПВВ «Станица Луганская» за месяц

verter Сегодня, 07:3030Новости
Сколько человек без проверок пересекло КПВВ «Станица Луганская» за месяц
Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» — единственный в Луганской области, где осуществляется фактический пропуск лиц через линию соприкосновения. Движение по иным КПВВ заблокировано, передает «Дом» со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы Украины.
В ГПСУ напомнили, что постановлением Кабинета министров Украины от 29 декабря 2021 г. №1407 внесены изменения в некоторые предыдущие постановления. В частности, отменено требование о самоизоляции для тех, кто въезжает на подконтрольную территорию с временно оккупированной части Луганщины. Теперь не нужно находиться на самоизоляции и устанавливать мобильное приложение «Вдома».
За период после отмены самоизоляции КПВВ пересекли более 50 тыс. человек.
В ГПСУ отметили, что количество людей, пересекающих линию соприкосновения, остается невысоким по сравнению с прошлым годом.
Ежедневно КПВВ «Станица Луганская» работает с 08:00 до 16:00.
Новости Региона - Сегодня, 06:30 18

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