Из 55 незаконных торговых объектов мэрия Луганска смогла демонтировать только треть



«Администрация Луганска уже не первый год ведет борьбу с собственниками самовольно установленных и незаконно размещенных киосков, торговых павильонов и других объектов. За 2021 год было издано 55 распоряжений главы городской администрации о сносе (демонтаже) самовольно установленных или незаконно размещенных нестационарных объектов. На сегодняшний день демонтированы 17 объектов», — рассказала она.



Администрация Луганска в 2021 году провела демонтаж 17 объектов торговли, незаконно размещенных на территории города. Об этом сообщила начальник городского управления по вопросам земельных ресурсов Ирина Жадан.Жадан пояснила, что «эта работа осуществляется с целью реализации прав граждан на свободный доступ к местам общего пользования, а также создания условий для обеспечения пожарной безопасности и безопасности при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера».«Работа в этом направлении продолжается», — добавила начальник управления.Напомним, ранее администрация Луганска провела демонтаж около 300 объектов торговли, незаконно размещенных на территории города. Удобный город - Сегодня, 08:00 3