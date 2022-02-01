Из 55 незаконных торговых объектов мэрия Луганска смогла демонтировать только треть
Администрация Луганска в 2021 году провела демонтаж 17 объектов торговли, незаконно размещенных на территории города. Об этом сообщила начальник городского управления по вопросам земельных ресурсов Ирина Жадан.
«Администрация Луганска уже не первый год ведет борьбу с собственниками самовольно установленных и незаконно размещенных киосков, торговых павильонов и других объектов. За 2021 год было издано 55 распоряжений главы городской администрации о сносе (демонтаже) самовольно установленных или незаконно размещенных нестационарных объектов. На сегодняшний день демонтированы 17 объектов», — рассказала она.
Жадан пояснила, что «эта работа осуществляется с целью реализации прав граждан на свободный доступ к местам общего пользования, а также создания условий для обеспечения пожарной безопасности и безопасности при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера».
«Работа в этом направлении продолжается», — добавила начальник управления.
Напомним, ранее администрация Луганска провела демонтаж около 300 объектов торговли, незаконно размещенных на территории города. Удобный город - Сегодня, 08:00 3
«Администрация Луганска уже не первый год ведет борьбу с собственниками самовольно установленных и незаконно размещенных киосков, торговых павильонов и других объектов. За 2021 год было издано 55 распоряжений главы городской администрации о сносе (демонтаже) самовольно установленных или незаконно размещенных нестационарных объектов. На сегодняшний день демонтированы 17 объектов», — рассказала она.
Жадан пояснила, что «эта работа осуществляется с целью реализации прав граждан на свободный доступ к местам общего пользования, а также создания условий для обеспечения пожарной безопасности и безопасности при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера».
«Работа в этом направлении продолжается», — добавила начальник управления.
Напомним, ранее администрация Луганска провела демонтаж около 300 объектов торговли, незаконно размещенных на территории города. Удобный город - Сегодня, 08:00 3
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