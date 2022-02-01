Зеленский "пересмотрел" свою позицию о месте переговоров с Россией

"Неважно, где именно поставить точку в войне, — важно, чтобы все искренне были к этому готовы", — произнес Зеленский на встрече с Эрдоганом в этот четверг.

Фото: © REUTERS / Valentyn OgirenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге по итогам встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, что для него "не имеет значения место" переговоров с Россией. Его слова опубликовала газета "РБК-Украина", передает РИА Новости.Ранее глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что если Зеленский хочет обсуждать нормализацию отношений с Россией, то она готова, и предложил приехать в Москву, Сочи или Санкт-Петербург. В ответ глава Украины спросил, не зовут ли его в Сочи "покататься на лыжах", и настоял на встрече в Одессе.Украинский лидер поблагодарил Эрдогана за посредничество в переговорах Киева и Москвы.Официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын ранее заявил, что Эрдоган пригласил президентов России и Украины Владимира Путина и Зеленского для обсуждения и урегулирования разногласий. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков позже отметил, что никакой подготовки к двусторонней встрече не идет. В четверг после переговоров в Киеве турецкий президент вновь подчеркнул готовность провести переговоры российской и украинской сторон в Анкаре.