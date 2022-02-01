В Раде заявили, что Зеленский готовит "кровавую провокацию" в Донбассе

"Для Зеленского и его труппы "95 квартала", называющей себя властью, чтобы не сесть в тюрьму и сохранить награбленное, есть два пути: первый — сложить с себя полномочия, распустить парламент и мирно уйти, постараясь выторговать за это индульгенцию. Второй — совершить кровавую провокацию на Донбассе, с помощью прибывающих на Украину иностранных спецслужб и сотрудников ЧВК", — написал Кива.

Фото: © РИА Новости / СтрингерДепутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский может решиться при помощи Запада на провокацию в Донбассе, которая, вероятно, станет причиной масштабной войны на территории страны, передает РИА Новости.Парламентарий выразил мнение, что в случае агрессивных действий Киева в Донбассе в стране разгорится масштабная война с участием России. При этом сам Зеленский при таком развитии событий сбежит в Великобританию вместе со своим окружением, утверждает депутат, где создаст "правительство в изгнании"."И по моему (мнению. — Прим. ред.), Зеленский выбрал второй сценарий. Как бы я хотел ошибаться… Господи, спаси Украину", — заключил Кива.