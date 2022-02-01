Экс-замглавы разведки НАТО пожаловался на "людей Путина" в Европе

"Раньше Орбан старался в какой-то мере расколоть ЕС, а теперь он старается расколоть НАТО. Следует отреагировать хотя бы в форме заявления генерального секретаря (Йенса. — Прим. ред.) Столтенберга. Официальных процедур, которые бы позволили как-то наказать Венгрию или обратить внимание, что она действует неверно, конечно, нет. В этом состоит проблема", — считает Стружик.

"Меня также крайне огорчило, что сначала он встречался с главой польского правительства (Матеушем. — Прим. ред.) Моравецким, а на следующий — поехал в Москву "с отчетом" о тех встречах, которые проходили в том числе в Мадриде с участием Марин Ле Пен", — посетовал экс-замглавы разведки НАТО.

Фото: © РИА Новости / Виталий БелоусовБывший заместитель главы разведки НАТО Ярослав Стружик в эфире польской радиостанции RMF FM раскритиковал визит премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву, передает РИА Новости.По его мнению, такими действиями венгерский политик якобы "намерено раскалывает" Североатлантический альянс.При этом польский генерал ответил положительно на вопрос собеседника о наличии у президента России Владимира Путина "своих людей" в Европе.Накануне премьер Венгрии Виктор Орбан встретился с президентом Владимиром Путиным в Москве и заявил, что в ходе переговоров не увидел у российского лидера "намерений делать что-то резкое" в отношении Украины.