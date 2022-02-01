Суд приговорил к 13 годам тюрьмы мужчину, изнасиловавшего и ограбившего 12-летнего ребенка



«В ходе судебного следствия установлено, что 14 мая 2021 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя умышленно и противоправно, вопреки установленным нормам морали, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий и руководя ими, с целью удовлетворения своего сексуального влечения осуществил в отношении малолетней 2010 года рождения действия сексуального характера с применением насилия и использованием беспомощного состояния потерпевшей», — говорится в сообщении.





«Верховным Судом подсудимый признан виновным в совершении вышеуказанных преступлений и ему назначено окончательное наказание в виде 13 лет лишения свободы», — сообщила пресс-служба.

