Суд приговорил к 13 годам тюрьмы мужчину, изнасиловавшего и ограбившего 12-летнего ребенка
Верховный Суд ЛНР приговорил к 13 годам лишения свободы жителя ЛНР за грабеж и действия сексуального характера с применением насилия в отношении ребенка. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.
«В ходе судебного следствия установлено, что 14 мая 2021 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя умышленно и противоправно, вопреки установленным нормам морали, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий и руководя ими, с целью удовлетворения своего сексуального влечения осуществил в отношении малолетней 2010 года рождения действия сексуального характера с применением насилия и использованием беспомощного состояния потерпевшей», — говорится в сообщении.
Следствие установило, что в тот же день подсудимый «открыто, с применением насилия, неопасного для жизни и здоровья», похитил у малолетней мобильный телефон.
«В ходе судебного следствия установлено, что 14 мая 2021 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя умышленно и противоправно, вопреки установленным нормам морали, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий и руководя ими, с целью удовлетворения своего сексуального влечения осуществил в отношении малолетней 2010 года рождения действия сексуального характера с применением насилия и использованием беспомощного состояния потерпевшей», — говорится в сообщении.
Следствие установило, что в тот же день подсудимый «открыто, с применением насилия, неопасного для жизни и здоровья», похитил у малолетней мобильный телефон.
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«Верховным Судом подсудимый признан виновным в совершении вышеуказанных преступлений и ему назначено окончательное наказание в виде 13 лет лишения свободы», — сообщила пресс-служба.
«Верховным Судом подсудимый признан виновным в совершении вышеуказанных преступлений и ему назначено окончательное наказание в виде 13 лет лишения свободы», — сообщила пресс-служба.
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