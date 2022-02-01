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В Луганске интернет-скандал

verter Сегодня, 12:150Новости
В Луганске интернет-скандал
Ночью YouTube без объяснения причин удалил каналы информационного агентства «Луганский Информационный Центр», «ГТРК ЛНР» и пресс-службы управления Народной милиции ЛНР.

«YouTube ведет зачистку информационного поля от источников правдивой информации о ситуации в Донбассе!» — написал в своем Telegram-канале представитель Луганска в рабочей группе по политическим вопросам Контактной группы Родион Мирошник.

Он добавил, что канал ЛуганскИнформЦентра был удален с YouTube «без объявления войны и каких-либо объяснений».
Мирошник подчеркнул, что в «YouTube пошел на преступление против свободы слова, на введение цензуры в отношении СМИ, распространяющих правду о войне в Донбассе».
Политика - Сегодня, 11:00 104

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