Рынок РФ полноценно откроется для предприятий неподконтрольного Донбасса во втором квартале



«Что касается продукции промышленного назначения, то там другие параметры сертификации и эта работа сегодня проводится — она более сложная и связана с проектно-сметной документацией и другими моментами. Но я уверен в том, что правительство и профильные ведомства эту работу в первом квартале этого года закончат полностью», — сказал Водолацкий.





«Уже приступили к работе по этим документам и таможенные службы Республик и Российской Федерации», — отметил парламентарий.





«Каждый из нас работает по своим направлениям: кто-то — в молодежной политике, оказывая помощь молодежи в интеграции в молодежную, студенческую среду РФ, кто-то — по вопросам создания модельных законов, связанных с тем, чтобы опять же после сертификации продукции парламенты ДНР и ЛНР приняли те законы, которые на вашей территории позволят быстрее адаптироваться к российским стандартам», — добавил собеседник агентства.

