Рынок РФ полноценно откроется для предприятий неподконтрольного Донбасса во втором квартале
«Правительство РФ ко второму кварталу должно завершить работу над созданием условий допуска промышленных предприятий ДНР и ЛНР на российский рынок», — в интервью сайту ДАН заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия», первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Президент РФ Владимир Путин своим указом от 15 ноября 2021 года предписал допустить на российские рынки товары из Луганска и Донецка, а также не применять к ним товарные квоты на экспорт и импорт. Меры будут действовать до политического урегулирования в Донбассе в соответствии с Минскими договоренностями.
«Что касается продукции промышленного назначения, то там другие параметры сертификации и эта работа сегодня проводится — она более сложная и связана с проектно-сметной документацией и другими моментами. Но я уверен в том, что правительство и профильные ведомства эту работу в первом квартале этого года закончат полностью», — сказал Водолацкий.
Он уточнил, что вопросы лицензирования, сертификации и оформления документов на товары продовольственной группы уже отработаны российским Минсельхозом.
«Уже приступили к работе по этим документам и таможенные службы Республик и Российской Федерации», — отметил парламентарий.
По словам Водолацкого, взаимодействию Донбасса с Россией, в том числе по реализации указа Путина, содействует группа депутатов-единороссов, состоящая из четырех человек.
Президент РФ Владимир Путин своим указом от 15 ноября 2021 года предписал допустить на российские рынки товары из Луганска и Донецка, а также не применять к ним товарные квоты на экспорт и импорт. Меры будут действовать до политического урегулирования в Донбассе в соответствии с Минскими договоренностями.
«Что касается продукции промышленного назначения, то там другие параметры сертификации и эта работа сегодня проводится — она более сложная и связана с проектно-сметной документацией и другими моментами. Но я уверен в том, что правительство и профильные ведомства эту работу в первом квартале этого года закончат полностью», — сказал Водолацкий.
Он уточнил, что вопросы лицензирования, сертификации и оформления документов на товары продовольственной группы уже отработаны российским Минсельхозом.
«Уже приступили к работе по этим документам и таможенные службы Республик и Российской Федерации», — отметил парламентарий.
По словам Водолацкого, взаимодействию Донбасса с Россией, в том числе по реализации указа Путина, содействует группа депутатов-единороссов, состоящая из четырех человек.
Экономика - Сегодня, 11:45 1
«Каждый из нас работает по своим направлениям: кто-то — в молодежной политике, оказывая помощь молодежи в интеграции в молодежную, студенческую среду РФ, кто-то — по вопросам создания модельных законов, связанных с тем, чтобы опять же после сертификации продукции парламенты ДНР и ЛНР приняли те законы, которые на вашей территории позволят быстрее адаптироваться к российским стандартам», — добавил собеседник агентства.
«Каждый из нас работает по своим направлениям: кто-то — в молодежной политике, оказывая помощь молодежи в интеграции в молодежную, студенческую среду РФ, кто-то — по вопросам создания модельных законов, связанных с тем, чтобы опять же после сертификации продукции парламенты ДНР и ЛНР приняли те законы, которые на вашей территории позволят быстрее адаптироваться к российским стандартам», — добавил собеседник агентства.
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