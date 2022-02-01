В Госпогранслужбе прокомментировали информацию о введении новых ограничений выезда за пределы Украины



В пограничном ведомстве отметили, что эти слухи ширятся не в первый раз. В 2018-м подобную дезинформацию распространяли российские чиновники.

«Никаких приказов, никаких подобных решений Государственная пограничная служба не принимала. Сама же власть в отдельных районах Донецкой и Луганской областей ограничивает движение граждан. Это и перекрытие движения на большинстве дорожных коридоров через линию соприкосновения, это и непонятные правила, применяемые к людям, которые хотят пересечь линию. Скорее всего, они просто пытаются нагнетать ситуацию, упуская, что они сами нарушают права граждан», — заявил пресс-офицер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Новости Украины - Сегодня, 11:30 121 Дезинформацией назвали в Государственной пограничной службе слухи о якобы введении ограничений выезда за границу украинцев призывного возраста. Об этом сообщает «Дом».В пограничном ведомстве отметили, что эти слухи ширятся не в первый раз. В 2018-м подобную дезинформацию распространяли российские чиновники.«Никаких приказов, никаких подобных решений Государственная пограничная служба не принимала. Сама же власть в отдельных районах Донецкой и Луганской областей ограничивает движение граждан. Это и перекрытие движения на большинстве дорожных коридоров через линию соприкосновения, это и непонятные правила, применяемые к людям, которые хотят пересечь линию. Скорее всего, они просто пытаются нагнетать ситуацию, упуская, что они сами нарушают права граждан», — заявил пресс-офицер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.Новости Украины - Сегодня, 11:30 121

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