На Украине испугались отключения России от SWIFT

"Если мы будем транспортировать газ, а Россия не сможет его оплачивать, Украина бесплатно будет транзитировать? Конечно, нет", — пояснил он.

"Проблемы, которые есть (между странами, — Прим. Ред.), нужно решать путём дипломатических переговоров", – заключил Суслов.

Фото: © SWIFTУкраина понесет огромные убытки в случае отключения России от системы SWIFT. Об этом в эфире "4 канала" заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов, передает РИА Новости.По мнению политика, транш со стороны МВФ не спасет Украину в случае отключения России от SWIFT потому, что деньги сами по себе не могут заменить ни газ, ни ядерное топливо.SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупных организаций почти во всех странах. В СМИ часто появляются сообщения, что Россию могут исключить из нее в случае эскалации ситуации на Украине. В ответ на такие риски Москва создала свою Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).Россия неоднократно отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. В Кремле отметили, что заявления об "агрессии " используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.