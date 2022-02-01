Названы главные проблемы большинства прифронтовых общин Донбасса



«К рабочему процессу привлечены как госслужащие, так и активные граждане — представители бизнеса и общественные организации. Вместе мы получаем продукт, который удовлетворил бы всех — дорожную карту развития на местном уровне», — отметил Андрей Полухин, координатор рабочих встреч в Донецкой области.





«Дорожные карты мы сейчас прорабатываем с экспертами. Они должны быть максимально конкретными и реалистичными, полностью учитывать мнение людей. Мы хотим представить его в марте. Тогда сформируем адвокационные планы под каждую дорожную карту и начнем мощную работу по продвижению наших предложений. От национального уровня власти до областной и местной», — объясняет Андрей Грудкин, исполнительный директор союза «Коалиция «На Линии столкновения»».

