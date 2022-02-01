Названы главные проблемы большинства прифронтовых общин Донбасса
Безработица, отсутствие коммуникации между властью и общественностью, невключенность общины в процессы принятия властных решений, плохая система транспортного сообщения, проблемы ЖКХ, нехватка медицинских работников и т.д., такие проблемы актуальны для большинства прифронтовых общин Донбасса.
Наиболее острые локальные проблемы определили в ходе встреч участников Коалиции «На линии столкновения» с представителями ВГА, общественных организаций и бизнеса в период с 25 по 30 января. Целью встреч так же стала разработка дорожных карт экономического развития для прифронтовых общин Донецкой и Луганской областей с предложениями по реформированию каждой из них. Об этом журналисты сообщили в пресс-службе Коалиции «На линии столкновения».
Встречи прошли в 8 общинах, это:
Авдеевская,
Светлодарская,
Торецкая,
Марьинская,
Сартанская,
Счастьенская,
Попаснянская,
Горская.
В ходе встреч Коалиция совместно с представителями местных властей и общественности определила наиболее острые локальные проблемы, возможные пути их решения и внесли предложения в драфты дорожных карт, которые были предварительно сформированы в результате онлайн-сессий.
«К рабочему процессу привлечены как госслужащие, так и активные граждане — представители бизнеса и общественные организации. Вместе мы получаем продукт, который удовлетворил бы всех — дорожную карту развития на местном уровне», — отметил Андрей Полухин, координатор рабочих встреч в Донецкой области.
Для ремонта дорог, больниц и благоустройства в общинах не хватает средств, ведь из-за близости к боевым действиям они развиваются не так интенсивно, как мирные общины. В дорожных картах предусмотрены предложения к Правительству и областным властям по инклюзивному подходу к экономике общин на линии столкновения. Например, предлагается отменить софинансирование из местных бюджетов инфраструктурных проектов и предоставить субвенции на разработку проектно-сметных документов.
Кроме этого, из-за отсутствия налаженной коммуникации с властью, население в прифронтовых общинах пока не имеет влияния на вопросы местного развития. Поэтому дорожные карты предполагают внедрение инструментов локальной демократии, таких как электронные петиции, общественные слушания, бюджеты участия, местные инициативы, отчеты руководителя ВГА и т.д.
«Дорожные карты мы сейчас прорабатываем с экспертами. Они должны быть максимально конкретными и реалистичными, полностью учитывать мнение людей. Мы хотим представить его в марте. Тогда сформируем адвокационные планы под каждую дорожную карту и начнем мощную работу по продвижению наших предложений. От национального уровня власти до областной и местной», — объясняет Андрей Грудкин, исполнительный директор союза «Коалиция «На Линии столкновения»».
Проекты дорожных карт охватывают вопросы местного экономического развития, инфраструктуры и локальной демократии. В каждом документе указаны проблемы общины, пути решения, инструменты и стейкхолдеры, которые могут повлиять на решение проблемы.
Новости Региона - Сегодня, 12:30 0
Наиболее острые локальные проблемы определили в ходе встреч участников Коалиции «На линии столкновения» с представителями ВГА, общественных организаций и бизнеса в период с 25 по 30 января. Целью встреч так же стала разработка дорожных карт экономического развития для прифронтовых общин Донецкой и Луганской областей с предложениями по реформированию каждой из них. Об этом журналисты сообщили в пресс-службе Коалиции «На линии столкновения».
Встречи прошли в 8 общинах, это:
Авдеевская,
Светлодарская,
Торецкая,
Марьинская,
Сартанская,
Счастьенская,
Попаснянская,
Горская.
В ходе встреч Коалиция совместно с представителями местных властей и общественности определила наиболее острые локальные проблемы, возможные пути их решения и внесли предложения в драфты дорожных карт, которые были предварительно сформированы в результате онлайн-сессий.
«К рабочему процессу привлечены как госслужащие, так и активные граждане — представители бизнеса и общественные организации. Вместе мы получаем продукт, который удовлетворил бы всех — дорожную карту развития на местном уровне», — отметил Андрей Полухин, координатор рабочих встреч в Донецкой области.
Для ремонта дорог, больниц и благоустройства в общинах не хватает средств, ведь из-за близости к боевым действиям они развиваются не так интенсивно, как мирные общины. В дорожных картах предусмотрены предложения к Правительству и областным властям по инклюзивному подходу к экономике общин на линии столкновения. Например, предлагается отменить софинансирование из местных бюджетов инфраструктурных проектов и предоставить субвенции на разработку проектно-сметных документов.
Кроме этого, из-за отсутствия налаженной коммуникации с властью, население в прифронтовых общинах пока не имеет влияния на вопросы местного развития. Поэтому дорожные карты предполагают внедрение инструментов локальной демократии, таких как электронные петиции, общественные слушания, бюджеты участия, местные инициативы, отчеты руководителя ВГА и т.д.
«Дорожные карты мы сейчас прорабатываем с экспертами. Они должны быть максимально конкретными и реалистичными, полностью учитывать мнение людей. Мы хотим представить его в марте. Тогда сформируем адвокационные планы под каждую дорожную карту и начнем мощную работу по продвижению наших предложений. От национального уровня власти до областной и местной», — объясняет Андрей Грудкин, исполнительный директор союза «Коалиция «На Линии столкновения»».
Проекты дорожных карт охватывают вопросы местного экономического развития, инфраструктуры и локальной демократии. В каждом документе указаны проблемы общины, пути решения, инструменты и стейкхолдеры, которые могут повлиять на решение проблемы.
Новости Региона - Сегодня, 12:30 0
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