В Луганске Пенсионный фонд пересчитал пенсии с учетом трудового стажа и большего заработка



«За январь 2022 года учреждениями Пенсионного фонда ЛНР назначено 1 636 пенсий, проведено 1 187 перерасчетов пенсий, в том числе с учетом заработной платы и страхового стажа, приобретенного после назначения пенсии», — говорится в сообщении.





«За месяц заключено 18 договоров о добровольном участии в общеобязательном государственном пенсионном страховании, 7 человек воспользовались возможностью доплаты до размера минимального страхового взноса», — добавили в ведомстве.

