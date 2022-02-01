В Луганске Пенсионный фонд пересчитал пенсии с учетом трудового стажа и большего заработка
В Луганске Пенсионный фонд в январе 2022 года назначил и провел перерасчет пенсий с учетом трудового стажа и большего заработка более 2,8 тыс. жителей региона. Об этом сообщили в фонде.
«За январь 2022 года учреждениями Пенсионного фонда ЛНР назначено 1 636 пенсий, проведено 1 187 перерасчетов пенсий, в том числе с учетом заработной платы и страхового стажа, приобретенного после назначения пенсии», — говорится в сообщении.
В фонде рассказали, что «принято на учет 65 граждан (гражданские пенсионеры) согласно постановлению Правительства ЛНР от 3 сентября 2019 года № 557/19 «Об утверждении Временного порядка постановки на учет в органах Пенсионного фонда лиц, прибывших на постоянное проживание в ЛНР» (с изменениями)».
«За январь 2022 года учреждениями Пенсионного фонда ЛНР назначено 1 636 пенсий, проведено 1 187 перерасчетов пенсий, в том числе с учетом заработной платы и страхового стажа, приобретенного после назначения пенсии», — говорится в сообщении.
В фонде рассказали, что «принято на учет 65 граждан (гражданские пенсионеры) согласно постановлению Правительства ЛНР от 3 сентября 2019 года № 557/19 «Об утверждении Временного порядка постановки на учет в органах Пенсионного фонда лиц, прибывших на постоянное проживание в ЛНР» (с изменениями)».
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«За месяц заключено 18 договоров о добровольном участии в общеобязательном государственном пенсионном страховании, 7 человек воспользовались возможностью доплаты до размера минимального страхового взноса», — добавили в ведомстве.
«За месяц заключено 18 договоров о добровольном участии в общеобязательном государственном пенсионном страховании, 7 человек воспользовались возможностью доплаты до размера минимального страхового взноса», — добавили в ведомстве.
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