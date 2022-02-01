Завтра в Луганске закроют на карантин еще три школы. Список





«На дистанционную форму обучения с 5 по 12 февраля переведены все классы:

средней общеобразовательной школы (СОШ) № 4,

специализированной школы № 40 имени Владимира Комарова,

СОШ № 58 имени Ивана Мороза», — говорится в сообщении.



В городской администрации уточнили, что по состоянию на 5 февраля в дистанционном формате обучения будет работать 51 из 55 общеобразовательных учреждений Луганска.

Напомним, ранее 40 школ Луганска перешли на дистанционный формат обучения для минимизации рисков распространения ОРВИ среди учащихся. С 3 февраля на дистанционное обучение перешли еще три луганские школы, с 4 февраля — еще пять учреждений образования города. Красота и здоровье - Сегодня, 14:00 90 Еще три школы Луганска с 5 февраля перейдут на дистанционный формат обучения в целях минимизации рисков распространения острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) среди учащихся. Об этом сообщила пресс-служба Луганской администрации со ссылкой на управление образования.В городской администрации уточнили, что по состоянию на 5 февраля в дистанционном формате обучения будет работать 51 из 55 общеобразовательных учреждений Луганска.Напомним, ранее 40 школ Луганска перешли на дистанционный формат обучения для минимизации рисков распространения ОРВИ среди учащихся. С 3 февраля на дистанционное обучение перешли еще три луганские школы, с 4 февраля — еще пять учреждений образования города. Красота и здоровье - Сегодня, 14:00 90

Метки: {keywords}