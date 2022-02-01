В Луганске отметили 141-й день рождения Климента Ворошилова



«Сегодня мы отдаем дань памяти нашему выдающемуся земляку Клименту Ворошилову. Таких людей наша луганская земля вырастила немало, но среди них Ворошилов — одна из самых знаковых фигур. Это человек, который прошел путь от простого рабочего до председателя президиума Верховного Совета СССР, дважды Герой Советского Союза», — отметил Пилавов.



Жители Луганска в 141-ю годовщину со дня рождения известного земляка, маршала СССР, дважды Героя Советского Союза Климента Ворошилова возложили цветы к его памятнику в центре Луганска. Об этом пишет ЛИЦ.В церемонии приняли участие глава администрации Луганска Манолис Пилавов, депутаты, общественники, молодежные активисты, простые луганчане жители столицы города.Он добавил, что Ворошилов «отличался твердым характером и был истинным патриотом своей страны».«Наш выдающий земляк и сегодня является примером для всех нас, для нашей молодежи. Череда традиционных мероприятий в его честь еще раз демонстрирует, что жители Луганска всегда помнят своих героев», — сказал мэр Луганска.Климент Ворошилов родился 4 февраля 1881 года в селе Верхнее Бахмутского уезда Екатеринославской губернии (ныне город Лисичанск на Луганщине) в семье рабочего-железнодорожника. С 1896 года Ворошилов работал на металлургическом заводе в Алчевске. Там вступил в социал-демократический кружок. В 1904 году стал членом Луганского большевистского комитета. В 1905 году занял место председателя Луганского совета, руководил стачкой рабочих, созданием боевых дружин.С 1907 по 1917 гг. вел подпольную партийную работу, неоднократно подвергался арестам, отбывал ссылку в Архангельской губернии и Чердынском крае.В годы Гражданской войны Ворошилов занимался формированием частей Красной Армии, командовал рядом армий, принимал участие в обороне Царицына (позднее Сталинград, сейчас Волгоград).С 1919 года Ворошилов был назначен наркомом внутренних дел Украины, организовал операции по ликвидации украинских националистических отрядов. Вместе с Семеном Буденным создавал 1-ю Конную армию.В 1934 году Ворошилов занял пост наркома обороны СССР. В ноябре 1935 года ему было присвоено звание «Маршал Советского Союза».В начале Великой Отечественной войны Ворошилов командовал сначала войсками Северо-западного направления, потом — Ленинградского фронта. С 1946 по 1953 годы — заместитель председателя Совета министров СССР. С марта 1953 года по май 1960 года — председатель президиума Верховного совета СССР.Скончался Ворошилов 2 декабря 1969 года в Москве, похоронен у Кремлевской стены.Луганск дважды переименовывали в Ворошиловград: имя земляка город носил с 1935 по 1958 и с 1970 по 1990 годы.Культура - Сегодня, 13:36 94