В Луганске отметили 141-й день рождения Климента Ворошилова
Жители Луганска в 141-ю годовщину со дня рождения известного земляка, маршала СССР, дважды Героя Советского Союза Климента Ворошилова возложили цветы к его памятнику в центре Луганска. Об этом пишет ЛИЦ.
В церемонии приняли участие глава администрации Луганска Манолис Пилавов, депутаты, общественники, молодежные активисты, простые луганчане жители столицы города.
«Сегодня мы отдаем дань памяти нашему выдающемуся земляку Клименту Ворошилову. Таких людей наша луганская земля вырастила немало, но среди них Ворошилов — одна из самых знаковых фигур. Это человек, который прошел путь от простого рабочего до председателя президиума Верховного Совета СССР, дважды Герой Советского Союза», — отметил Пилавов.
Он добавил, что Ворошилов «отличался твердым характером и был истинным патриотом своей страны».
«Наш выдающий земляк и сегодня является примером для всех нас, для нашей молодежи. Череда традиционных мероприятий в его честь еще раз демонстрирует, что жители Луганска всегда помнят своих героев», — сказал мэр Луганска.
Климент Ворошилов родился 4 февраля 1881 года в селе Верхнее Бахмутского уезда Екатеринославской губернии (ныне город Лисичанск на Луганщине) в семье рабочего-железнодорожника. С 1896 года Ворошилов работал на металлургическом заводе в Алчевске. Там вступил в социал-демократический кружок. В 1904 году стал членом Луганского большевистского комитета. В 1905 году занял место председателя Луганского совета, руководил стачкой рабочих, созданием боевых дружин.
С 1907 по 1917 гг. вел подпольную партийную работу, неоднократно подвергался арестам, отбывал ссылку в Архангельской губернии и Чердынском крае.
В годы Гражданской войны Ворошилов занимался формированием частей Красной Армии, командовал рядом армий, принимал участие в обороне Царицына (позднее Сталинград, сейчас Волгоград).
С 1919 года Ворошилов был назначен наркомом внутренних дел Украины, организовал операции по ликвидации украинских националистических отрядов. Вместе с Семеном Буденным создавал 1-ю Конную армию.
В 1934 году Ворошилов занял пост наркома обороны СССР. В ноябре 1935 года ему было присвоено звание «Маршал Советского Союза».
В начале Великой Отечественной войны Ворошилов командовал сначала войсками Северо-западного направления, потом — Ленинградского фронта. С 1946 по 1953 годы — заместитель председателя Совета министров СССР. С марта 1953 года по май 1960 года — председатель президиума Верховного совета СССР.
Скончался Ворошилов 2 декабря 1969 года в Москве, похоронен у Кремлевской стены.
Луганск дважды переименовывали в Ворошиловград: имя земляка город носил с 1935 по 1958 и с 1970 по 1990 годы.
Культура - Сегодня, 13:36 94
В церемонии приняли участие глава администрации Луганска Манолис Пилавов, депутаты, общественники, молодежные активисты, простые луганчане жители столицы города.
«Сегодня мы отдаем дань памяти нашему выдающемуся земляку Клименту Ворошилову. Таких людей наша луганская земля вырастила немало, но среди них Ворошилов — одна из самых знаковых фигур. Это человек, который прошел путь от простого рабочего до председателя президиума Верховного Совета СССР, дважды Герой Советского Союза», — отметил Пилавов.
Он добавил, что Ворошилов «отличался твердым характером и был истинным патриотом своей страны».
«Наш выдающий земляк и сегодня является примером для всех нас, для нашей молодежи. Череда традиционных мероприятий в его честь еще раз демонстрирует, что жители Луганска всегда помнят своих героев», — сказал мэр Луганска.
Климент Ворошилов родился 4 февраля 1881 года в селе Верхнее Бахмутского уезда Екатеринославской губернии (ныне город Лисичанск на Луганщине) в семье рабочего-железнодорожника. С 1896 года Ворошилов работал на металлургическом заводе в Алчевске. Там вступил в социал-демократический кружок. В 1904 году стал членом Луганского большевистского комитета. В 1905 году занял место председателя Луганского совета, руководил стачкой рабочих, созданием боевых дружин.
С 1907 по 1917 гг. вел подпольную партийную работу, неоднократно подвергался арестам, отбывал ссылку в Архангельской губернии и Чердынском крае.
В годы Гражданской войны Ворошилов занимался формированием частей Красной Армии, командовал рядом армий, принимал участие в обороне Царицына (позднее Сталинград, сейчас Волгоград).
С 1919 года Ворошилов был назначен наркомом внутренних дел Украины, организовал операции по ликвидации украинских националистических отрядов. Вместе с Семеном Буденным создавал 1-ю Конную армию.
В 1934 году Ворошилов занял пост наркома обороны СССР. В ноябре 1935 года ему было присвоено звание «Маршал Советского Союза».
В начале Великой Отечественной войны Ворошилов командовал сначала войсками Северо-западного направления, потом — Ленинградского фронта. С 1946 по 1953 годы — заместитель председателя Совета министров СССР. С марта 1953 года по май 1960 года — председатель президиума Верховного совета СССР.
Скончался Ворошилов 2 декабря 1969 года в Москве, похоронен у Кремлевской стены.
Луганск дважды переименовывали в Ворошиловград: имя земляка город носил с 1935 по 1958 и с 1970 по 1990 годы.
Культура - Сегодня, 13:36 94
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