Кулеба назвал решение Германии передать Украине каски досадным

Фото: CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал "досадным" решение ФРГ передать Украине 5 тысяч касок, отметив, что Германии может сделать больше, передает РИА Новости.Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украине требуются "сто тысяч касок и бронежилетов" для добровольцев, которые идут в народное ополчение. В министерстве обороны Германии сообщили, что поставят 5 тысяч касок Украине, сроки поставки пока неизвестны."Каски в сложившейся ситуации - это досадно. Германия несомненно может сделать больше... и должна делать больше не только из-за Украины, а еще из-за своей позиции в Европе и необходимости сохранения безопасности в евроатлантическом пространстве", - заявил Кулеба в интервью телеканалу CNBC.