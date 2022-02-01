Завтра ожидается сильнейшая магнитная буря — красный уровень мощности
Магнитные бури — это каждый раз настоящее испытание для метеочувствительных людей. Головная боль, раздраженность, рассеянность, плохое самочувствие — все это стандартная симптоматика. Симптомы могут быть более или менее выраженными в зависимости от мощности бури. Об этом пишет GSM.info
Так вот, специалисты, исследующие это явление, предостерегают — на выходных нас всех ждет магнитная буря. Она будут очень мощной и ее уже отметили красным уровнем, что означает максимальная сила.
Буря начнется в субботу 5 февраля и продолжиться в воскресенье
Если завтра утром вы себя плохо почувствуете, то имейте в виду, это тот день, когда магнитная буря управляет миром. Начнет она действовать сразу после полуночи и должна уняться до завершения дня воскресенье. По мощности субботняя магнитная буря будет сильной, поэтому не планируйте никаких важных событий, не загружайте себя многими делами. Вероятно, ваша продуктивность будет не слишком высокой.
Как помочь себе в этот период?
Некоторые откровенно боятся магнитных бурь, ведь люди со слабым сердцем вообще могут попасть в больницу с инсультом. Исследования и статистика упорно демонстрируют, что каждый раз, как только начинает бурлить магнитная буря, количество инсультов, особенно среди пожилых людей, резко увеличивается.
Чтобы не подвергать свое здоровье риску, в эти дни нужно:
очень хорошо выспаться (минимум 8 часов);
пить много воды;
запастись обезболивающим, которое сможет утолить головную боль;
не есть тяжелую, жирную, острую и копченую пищу;
не нервничать и не подвергаться стрессовым ситуациям.
Красота и здоровье - Сегодня, 14:44 179
Так вот, специалисты, исследующие это явление, предостерегают — на выходных нас всех ждет магнитная буря. Она будут очень мощной и ее уже отметили красным уровнем, что означает максимальная сила.
Буря начнется в субботу 5 февраля и продолжиться в воскресенье
Если завтра утром вы себя плохо почувствуете, то имейте в виду, это тот день, когда магнитная буря управляет миром. Начнет она действовать сразу после полуночи и должна уняться до завершения дня воскресенье. По мощности субботняя магнитная буря будет сильной, поэтому не планируйте никаких важных событий, не загружайте себя многими делами. Вероятно, ваша продуктивность будет не слишком высокой.
Как помочь себе в этот период?
Некоторые откровенно боятся магнитных бурь, ведь люди со слабым сердцем вообще могут попасть в больницу с инсультом. Исследования и статистика упорно демонстрируют, что каждый раз, как только начинает бурлить магнитная буря, количество инсультов, особенно среди пожилых людей, резко увеличивается.
Чтобы не подвергать свое здоровье риску, в эти дни нужно:
очень хорошо выспаться (минимум 8 часов);
пить много воды;
запастись обезболивающим, которое сможет утолить головную боль;
не есть тяжелую, жирную, острую и копченую пищу;
не нервничать и не подвергаться стрессовым ситуациям.
Красота и здоровье - Сегодня, 14:44 179
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