Премьер Польши анонсировал начало поставок оружия Украине

"Мы передаем на Украину оборонительное вооружение. Несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов, передаем также минометы и гранатометы", — сказал Моравецкий.

Фото: © AP Photo / Markus SchreiberПольша на следующей неделе начнет поставки оружия Киеву, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий журналистам, передает РИА Новости.Ранее сообщалось, что Варшава направит Киеву легкие минометы, ПЗРК, беспилотники, боеприпасы.В последние месяцы Вашингтон и Брюссель стали все чаще обвинять Москву в подготовке "вторжения" на Украину, заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе. Ранее сообщалось, что в Польшу прибыла передовая группа по размещению дополнительных американских войск. США также направили своих солдат в Румынию и Германию, объясняя это необходимость поддержки союзников в регионе.