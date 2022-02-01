В Полтаве снесли памятник Суворову из-за "советской пропаганды"

"Указанный памятник был одним из элементов советской наглядной агитации и пропаганды, потерявшей свое значение после обретения Украиной независимости", — приводит его слова издание.

Фото: © Depositphotos / troyanphotoВ Полтаве снесли памятник полководцу Александру Суворову. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на "Страна.ua".Монумент располагался в качестве экспоната в Полтавском музее тяжелой бомбардировочной авиации, который является филиалом Национального военно-исторического музея. До этого памятник стоял во дворе киевского военного лицея имени Ивана Богуна.С инициативой сноса выступил директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович.На Украине регулярно происходят подобные инциденты с мемориалами. Так, в Киеве предлагали изменить пол статуе "Родина-мать". Также в столице убрали памятник в честь дружбы города с российской столицей Москвой. Украинские власти обосновывают подобные действия декоммунизацией страны.Александр Суворов вошел в историю как один из главных полководцев XVIII века, давший множество знаменитых сражений и внесший неоценимый вклад в военную науку.