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В Полтаве снесли памятник Суворову из-за "советской пропаганды"

Sergey Сегодня, 16:450Новости
В Полтаве снесли памятник Суворову из-за "советской пропаганды"
Фото: © Depositphotos / troyanphoto
В Полтаве снесли памятник полководцу Александру Суворову. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на "Страна.ua".
Монумент располагался в качестве экспоната в Полтавском музее тяжелой бомбардировочной авиации, который является филиалом Национального военно-исторического музея. До этого памятник стоял во дворе киевского военного лицея имени Ивана Богуна.
С инициативой сноса выступил директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович.
"Указанный памятник был одним из элементов советской наглядной агитации и пропаганды, потерявшей свое значение после обретения Украиной независимости", — приводит его слова издание.

На Украине регулярно происходят подобные инциденты с мемориалами. Так, в Киеве предлагали изменить пол статуе "Родина-мать". Также в столице убрали памятник в честь дружбы города с российской столицей Москвой. Украинские власти обосновывают подобные действия декоммунизацией страны.
Александр Суворов вошел в историю как один из главных полководцев XVIII века, давший множество знаменитых сражений и внесший неоценимый вклад в военную науку.

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