Жители Луганска в 2021 году больше всего почтовых отправлений получили из Китая



«В 2021 году на территорию ЛНР «Почтой ЛНР» было ввезено более 185 тысяч международных почтовых отправлений, которые были доставлены жителям. Основной объем посылок поступил из интернет-магазинов Китая — более 113 тысяч штук и Российской Федерации — более 13 тысяч штук», — говорится в сообщении.



«Почта ЛНР» в 2021 году доставило жителям более 185 тыс. международных почтовых отправлений. Об этом сообщили на предприятии.На предприятии уточнили, что объемы международных почтовых отправлений выросли в 2,4 раза в сравнении с 2020 годом.Там добавили, что в минувшем году в объектах почтовой связи «Почты ЛНР» было принято около 27 тыс. почтовых отправлений в адрес Российской Федерации и стран дальнего зарубежья, что на 17,4% больше, чем в предыдущем году.Ознакомиться с порядком адресования почтовых отправлений в (из) РФ можно на сайте «Почты ЛНР». Там же в разделе «Тарифный калькулятор» можно рассчитать стоимость пересылки почтовых отправлений, а в разделе «Отследить» — отследить почтовое отправление по трек-коду. Удобный город - Сегодня, 16:15 63