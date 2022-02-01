На заброшенной АЗС в Луганске нашли почти 1 000 патронов и гранаты





«Сотрудниками МВД 3 февраля на территории заброшенной АЗС в Луганске обнаружены и изъяты 490 патронов калибра 5,45 мм, 496 патронов калибра 7,62 мм, 3 гранаты РГД-5, 3 запала УЗРГМ, 5 магазинов к АК-74 (автомат Калашникова образца 1974 года)», — говорится в сообщении.



Изъятое направлено в экспертно-криминалистический центр МВД. Проводится проверка.

Происшествия - Сегодня, 17:00 0 Сотрудники МВД изъяли из тайника на территории заброшенной автозаправочной станции (АЗС) в Луганске почти одну тыс. патронов, гранаты и другие боеприпасы. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.Изъятое направлено в экспертно-криминалистический центр МВД. Проводится проверка.Происшествия - Сегодня, 17:00 0

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