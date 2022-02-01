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На Украине рассказали, почему армия не защитит страну

Sergey Сегодня, 18:150Новости
На Украине рассказали, почему армия не защитит страну
Фото: © REUTERS / Maksim Levin
Ситуация в украинской армии свидетельствует о том, что скором времени страну будет некому защищать. Об этом заявил глава Центрального штаба Национального корпуса Сергей Жорин в эфире YouTube-канала Politeka, передает РИА Новости.
"Командир должен думать о том, как улучшить позиции, профессионализм военных, как создать возможности для освобождения территорий", — пояснил он.

Однако, по его словам, ситуация в украинской армии деградировала настолько, что теперь офицеры думают, как прокормить своих солдат.

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