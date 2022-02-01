Большинство учебных заведений Луганской области на следующей неделе перейдут на дистанционное обучение
В ходе заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций был рассмотрен ряд ключевых вопросов. В частности, это касалось перехода учебных заведений на дистанционное обучение. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.
По информации директора Департамента образования и науки ОГА Юрия Стецюка, профильным Министерством предоставлены рекомендации по работе образовательных учреждений в условиях роста случаев инфицирования COVID-19.
Он отметил, что 127 заведений общего среднего образования уже переведены на дистанционную форму обучения.
В частности:
7 школ в Белолуцкой ОТГ,
2 — в Нижнедуванской,
13 — в Сватовской,
7 — в Горской,
6 — в Рубежанской,
12 — в Марковской,
8 — в Меловской,
9 — в Старобельской,
4 — в Кременской,
2 — в Лисичанской,
11 — в Беловодской,
1 — в Новопсковской,
3 — в Широковской,
23 — в Северодонецкой,
1 — в Нижнетепловской,
8 — в Попаснянской,
1 — в Новоайдарской,
а также в 9 заведениях среднего образования областного коммунальной собственности.
«Видя растущую угрозу увеличения заболеваемости, было предложено вынести на рассмотрение членов комиссии ряд решений. В частности, Кадетскому корпусу им. героев Молодой гвардии, Луганскому областному лицею-интернату физической культуры и спорта, Новоайдарской, Северодонецкой, Счастьинской областным санаторным школам, Горской, Кременской, Рубежанской, Сватовской областным специальным школам внедрить дистанционное обучение. Кроме того, заведениям профессионального и профессионального предвысшего образования поручить внедрить смешанную или дистанционную форму обучения», — сказано в сообщении.
Члены комиссии согласовали эти эпидемиологические решения, а также призвали руководителей местных администраций и органов местного самоуправления по своему усмотрению определять необходимость перехода на дистанционную форму обучения. Новости Региона - Сегодня, 18:00 2
По информации директора Департамента образования и науки ОГА Юрия Стецюка, профильным Министерством предоставлены рекомендации по работе образовательных учреждений в условиях роста случаев инфицирования COVID-19.
Он отметил, что 127 заведений общего среднего образования уже переведены на дистанционную форму обучения.
В частности:
7 школ в Белолуцкой ОТГ,
2 — в Нижнедуванской,
13 — в Сватовской,
7 — в Горской,
6 — в Рубежанской,
12 — в Марковской,
8 — в Меловской,
9 — в Старобельской,
4 — в Кременской,
2 — в Лисичанской,
11 — в Беловодской,
1 — в Новопсковской,
3 — в Широковской,
23 — в Северодонецкой,
1 — в Нижнетепловской,
8 — в Попаснянской,
1 — в Новоайдарской,
а также в 9 заведениях среднего образования областного коммунальной собственности.
«Видя растущую угрозу увеличения заболеваемости, было предложено вынести на рассмотрение членов комиссии ряд решений. В частности, Кадетскому корпусу им. героев Молодой гвардии, Луганскому областному лицею-интернату физической культуры и спорта, Новоайдарской, Северодонецкой, Счастьинской областным санаторным школам, Горской, Кременской, Рубежанской, Сватовской областным специальным школам внедрить дистанционное обучение. Кроме того, заведениям профессионального и профессионального предвысшего образования поручить внедрить смешанную или дистанционную форму обучения», — сказано в сообщении.
Члены комиссии согласовали эти эпидемиологические решения, а также призвали руководителей местных администраций и органов местного самоуправления по своему усмотрению определять необходимость перехода на дистанционную форму обучения. Новости Региона - Сегодня, 18:00 2
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