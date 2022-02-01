

«Он у нее на АМК работал, а с приходом «нового инвестора» Евгения Юрченко там многих «трусила» генпрокуратура, и его сняли».



В Алчевске назначали нового мэра. Им стал Апшев Альберт Русланович. Ранее он занимал должность заместителя главы Стаханова. Об этом сообщает телеграм-канал «Журналистика со вкусом».«При этом в социальных сетях активно распространяется информация, что бывший мэр Алчевска Наталья Пяткова покинула территорию Республики. Мы пока не можем ни подтвердить, не опровергнуть эту информацию. Также не известны и причины ее отстранения от должности», — пишет автор телеграм-канала.Автор отмечает, что жители Алчевска с радостью восприняли новости о снятии Пятковой с должности.«Когда? Когда я спрашиваю будут гуляния в эту честь?», — пишет Валерий Фаустов.«Вода с самого утра, совпадение???)))», — задаётся вопросом Евгений Миланович.При этом пользователи в соцсетях смело задают и другие, более злободневные вопросы. Например, некий Владимир Алчевский интересуется, будет ли проведено расследование ее правления и окружения.«Уголовное дело заведут?», — написал Vetal Crusader.Кроме того, некоторые пользователи отмечают, что муж Пятковой сейчас находится под «подпиской о невыезде»:Политика - Сегодня, 17:31 230