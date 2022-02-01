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Европейцев поразило решение Украины не общаться с россиянами на Олимпиаде

Sergey Сегодня, 20:000Новости
Европейцев поразило решение Украины не общаться с россиянами на Олимпиаде
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Спортивный обозреватель телеканала Euronews не сдержал эмоций, комментируя предположительные рекомендации олимпийцам Украины относительно российских спортсменов и русского языка на Олимпийских играх в Пекине, передает РИА Новости.
"Министерство спорта посоветовало спортсменам не стоять рядом с россиянами, а также не давать интервью на русском языке. Это удивительно!" — произнес журналист в тот момент, когда сборная Украины прошла перед камерами на церемонии открытия. На это обратил внимание украинский новостной портал "Страна".

Об особых правилах для украинских спортсменов, в частности, биатлонистов ранее писали СМИ. По их информации, рекомендации давало Министерство спорта страны на встрече 20 января. Официально эти сообщения не подтверждали.
После летних Олимпийских игр в Токио на Украине разгорелся скандал из-за совместного фото бронзового призера по прыжкам в высоту Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене, выигравшей золотую медаль. Некоторые украинские СМИ и националисты раскритиковали фото. В Минобороны Украины после беседы с Магучих расценили снимок как "следствие эмоций". Магучих является младшим лейтенантом Воруженных сил Украины.
Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

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