Европейцев поразило решение Украины не общаться с россиянами на Олимпиаде

"Министерство спорта посоветовало спортсменам не стоять рядом с россиянами, а также не давать интервью на русском языке. Это удивительно!" — произнес журналист в тот момент, когда сборная Украины прошла перед камерами на церемонии открытия. На это обратил внимание украинский новостной портал "Страна".

Фото: © РИА Новости / Рамиль СитдиковСпортивный обозреватель телеканала Euronews не сдержал эмоций, комментируя предположительные рекомендации олимпийцам Украины относительно российских спортсменов и русского языка на Олимпийских играх в Пекине, передает РИА Новости.Об особых правилах для украинских спортсменов, в частности, биатлонистов ранее писали СМИ. По их информации, рекомендации давало Министерство спорта страны на встрече 20 января. Официально эти сообщения не подтверждали.После летних Олимпийских игр в Токио на Украине разгорелся скандал из-за совместного фото бронзового призера по прыжкам в высоту Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене, выигравшей золотую медаль. Некоторые украинские СМИ и националисты раскритиковали фото. В Минобороны Украины после беседы с Магучих расценили снимок как "следствие эмоций". Магучих является младшим лейтенантом Воруженных сил Украины.Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.