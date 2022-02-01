Пять главных продуктов питания, которые всё равно подорожали после введения в Украине госрегулирования цен



Как на самом деле изменились с тех пор цены на эти продукты — в исследовании, сделанном сайтом minfin.

В середине января правительство приняло постановление об ограничении розничной наценки на такие виды продуктов:

сахар-песок;

пшеничную муку высшего сорта;

макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки пшеничной высшего сорта);

молоко пастеризованное жирностью 2,5 процента (в пленке);

подсолнечное масло;

куриные яйца категории С1;

птицу (куриную тушку);

сливочное масло жирностью 72,5 процента.

В итоге, некоторые из этого списка социально значимых продуктов за полмесяца немного подешевели. Однако есть и те, которые к началу февраля стали еще дороже, чем были в январе.

Подсолнечное масло



Цена на подсолнечное масло марки «Олейна» по сравнению с январем стало ниже: 56,06 гривны против 57,45. То есть, бутылка емкостью 850 мл подешевела по сравнению с январем почти на 1,4 гривны.

При этом стоимость бутылки масла «Щедрый дар» емкостью 870 мл сейчас составляет 57,60 грн, тогда как средняя цена за январь была 54,93. Таким образом, эта марка подорожала почти на 2,7 грн.

Куриные яйца



Цены на яйца несколько подешевели. Так, сейчас десяток яиц торговой марки «Квочка» стоит порядка 39,00 грн. А в январе за эту же марку просили 31,03 грн.

Подешевела и торговая марка «Ясенсвіт»: 40,03 за десяток в феврале против 40,52 грн в январе.

Цены на молоко



Молоко, несмотря на усилия правительства, продолжает дорожать. Так, в январе цена на молоко торговой марки «Яготинське» в среднем составила 31,25 грн. А в феврале цена на него подскочила до 33,14 грн.

Аналогично выросла и цена на молоко торговой марки «Простоквашино». Январская стоимость 1 кг молока составляла 31,36 грн, а февральская выросла до 32,95.

Цены на масло



Вслед за ростом цен на молоко растет и стоимость продуктов, которые из него изготавливаются. В частности, еще в январе 200-граммовая пачка масла «Селянське» жирностью 72,5% стоила 54,05 грн, а уже в феврале его цена выросла до 55,62.

Такая же по весу пачка «Яготинського» жирностью 73% сейчас стоит 53,30 против 49,66 за январь.

Цены на свинину



Стоимость свиной грудинки в январе несколько снизилась по сравнению с декабрем. Так, в декабре она составляла 108,89 гривны, а в январе она снизилась до 104,27 гривны.

На другие виды свиного мяса цены изменились таким образом:

лопатка — за 104,45 грн/кг (январь — 112,71 грн/кг);

ошеек — 159,19 грн/кг (январь — 149, 82 грн/кг);

ребра — 116,28 грн/кг (январь — 110,95 грн/кг);

шашлык — 15

Источник: Today.ua Новости Украины - Сегодня, 18:12 207 В середине января в Украине было введено госрегулирование цен на основные виды продуктов, признанные социально значимыми. Правительство ограничило торговую наценку на эти продукты 10 процентами. Таким образом, цены на яйца, мясо, молоко, подсолнечное масло и некоторые другие продукты должны были снизиться.Как на самом деле изменились с тех пор цены на эти продукты — в исследовании, сделанном сайтом minfin.В середине января правительство приняло постановление об ограничении розничной наценки на такие виды продуктов:сахар-песок;пшеничную муку высшего сорта;макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки пшеничной высшего сорта);молоко пастеризованное жирностью 2,5 процента (в пленке);подсолнечное масло;куриные яйца категории С1;птицу (куриную тушку);сливочное масло жирностью 72,5 процента.В итоге, некоторые из этого списка социально значимых продуктов за полмесяца немного подешевели. Однако есть и те, которые к началу февраля стали еще дороже, чем были в январе.Подсолнечное маслоЦена на подсолнечное масло марки «Олейна» по сравнению с январем стало ниже: 56,06 гривны против 57,45. То есть, бутылка емкостью 850 мл подешевела по сравнению с январем почти на 1,4 гривны.При этом стоимость бутылки масла «Щедрый дар» емкостью 870 мл сейчас составляет 57,60 грн, тогда как средняя цена за январь была 54,93. Таким образом, эта марка подорожала почти на 2,7 грн.Куриные яйцаЦены на яйца несколько подешевели. Так, сейчас десяток яиц торговой марки «Квочка» стоит порядка 39,00 грн. А в январе за эту же марку просили 31,03 грн.Подешевела и торговая марка «Ясенсвіт»: 40,03 за десяток в феврале против 40,52 грн в январе.Цены на молокоМолоко, несмотря на усилия правительства, продолжает дорожать. Так, в январе цена на молоко торговой марки «Яготинське» в среднем составила 31,25 грн. А в феврале цена на него подскочила до 33,14 грн.Аналогично выросла и цена на молоко торговой марки «Простоквашино». Январская стоимость 1 кг молока составляла 31,36 грн, а февральская выросла до 32,95.Цены на маслоВслед за ростом цен на молоко растет и стоимость продуктов, которые из него изготавливаются. В частности, еще в январе 200-граммовая пачка масла «Селянське» жирностью 72,5% стоила 54,05 грн, а уже в феврале его цена выросла до 55,62.Такая же по весу пачка «Яготинського» жирностью 73% сейчас стоит 53,30 против 49,66 за январь.Цены на свининуСтоимость свиной грудинки в январе несколько снизилась по сравнению с декабрем. Так, в декабре она составляла 108,89 гривны, а в январе она снизилась до 104,27 гривны.На другие виды свиного мяса цены изменились таким образом:лопатка — за 104,45 грн/кг (январь — 112,71 грн/кг);ошеек — 159,19 грн/кг (январь — 149, 82 грн/кг);ребра — 116,28 грн/кг (январь — 110,95 грн/кг);шашлык — 15Источник: Today.ua Новости Украины - Сегодня, 18:12 207

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