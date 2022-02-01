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Медведчук рассказал, когда США придумали идею "вторжения" России на Украину

root Сегодня, 21:000Новости
Медведчук рассказал, когда США придумали идею "вторжения" России на Украину

Фото: © РИА Новости / Стрингер
Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук назвал блефом заявления Киева и стран Запада об угрозе якобы "военного вторжения РФ" на Украину, передает РИА Новости.
"Я считаю, что вторжение РФ в Украину – это блеф. Идея вторжения и раскручивание самой идеи вторжения появились после того, как полтора месяца назад Россия направила запрос на предоставления ей юридических гарантий безопасности со стороны США и стран НАТО. После этого... Соединенные Штаты, западные партнеры Украины начали раскручивать непосредственно тему балансирования интересов и, зная заранее, какие ответы будут даны… США и западные страны нагнетали ситуацию, что Украине угрожает вторжение", - приводит слова Медведчука пресс-служба партии.

По его словам, эту идею поддержали президент Украины Владимир Зеленский и его команда по одной простой причине вЂ’ это отвлекает украинских граждан от тех насущных, глубоких, катастрофических проблем, которые есть в стране: вопросов с трудоустройством, заработной платой, ценами, тарифами и отсутствием обеспечения социальных стандартов.
"Я считаю господина Путина, господина (главу МИД РФ Сергея - ред.) Лаврова солидными людьми, авторитетными людьми и обязательными людьми. Как бы это не нравилось многим гражданам Украины, но, на мой взгляд, это так, и этому есть масса подтверждений. И поэтому, когда они говорят, они утверждают много лет, что Донбасс вЂ’ это Украина и говорят о том, что никто не собирается нападать, вторгаться в Украину, то я этим людям верю, тем более я не вижу оснований для подобных действий", - добавил политик.

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