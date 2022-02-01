В Луганске новый мобильный оператор предоставляет доступ к стандарту 4G по старым тарифам



«С 4 февраля 2022 года в городе Алчевск заработала связь 4G, которая доступна в тестовом режиме. Напоминаем, что протестировать мобильную связь четвертого поколения могут абоненты тарифных планов ООО ЛТК: «Оптимальный», «Оптимальный+" и «Все включено», — говорится в сообщении.



«Луганская телефонная компания» (ЛТК) в тестовом режиме запустило в Алчевске сеть стандарта 4G. Об этом сообщили в компании.В ЛТК отметили, что дополнительная плата за данную возможность взиматься не будет. Экономика - Сегодня, 19:45 188