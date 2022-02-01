Канадский телеканал оправдался за ложь о России

"В этом вопросе необходимо было сослаться на данные и опасения экспертов", — говорится в обновленной публикации CBC.

Фото: © REUTERS / CARLOS OSORIOКанадская телерадиовещательная корпорация CBC второй раз за неделю оскандалилась из-за заявления журналистки о якобы "российском следе" в протестах дальнобойщиков, передает РИА Новости.Так, телеведущая Нил Коксал выдвинула теорию, согласно которой протестные акции в Канаде могли быть "спровоцированы русскими". Никаких доказательств этому она не представила. Позже из-за скандала CBC приписали к отрывку из эфира уточнение, которое также вызвало возмущения среди зрителей.Пользователи Сети и ряд местных порталов, в том числе RWN, указали на то, что организаторы акций хорошо известны, и "ни один эксперт не говорил, что Россия спровоцировала протесты".Акции против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками, начались в Оттаве 29 января. Протестующие требовали от властей снять все ограничения, связанные с пандемией и вакцинацией населения.Акции проходили мирно, однако полиция начала несколько уголовных расследований в отношении протестующих. В частности, одно из дел касается осквернения военного мемориала.