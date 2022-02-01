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Канадский телеканал оправдался за ложь о России

root Сегодня, 09:1549Новости
Канадский телеканал оправдался за ложь о России
Фото: © REUTERS / CARLOS OSORIO
Канадская телерадиовещательная корпорация CBC второй раз за неделю оскандалилась из-за заявления журналистки о якобы "российском следе" в протестах дальнобойщиков, передает РИА Новости.
Так, телеведущая Нил Коксал выдвинула теорию, согласно которой протестные акции в Канаде могли быть "спровоцированы русскими". Никаких доказательств этому она не представила. Позже из-за скандала CBC приписали к отрывку из эфира уточнение, которое также вызвало возмущения среди зрителей.
"В этом вопросе необходимо было сослаться на данные и опасения экспертов", — говорится в обновленной публикации CBC.

Пользователи Сети и ряд местных порталов, в том числе RWN, указали на то, что организаторы акций хорошо известны, и "ни один эксперт не говорил, что Россия спровоцировала протесты".
Акции против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками, начались в Оттаве 29 января. Протестующие требовали от властей снять все ограничения, связанные с пандемией и вакцинацией населения.
Акции проходили мирно, однако полиция начала несколько уголовных расследований в отношении протестующих. В частности, одно из дел касается осквернения военного мемориала.

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