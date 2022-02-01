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Сегодня

Bloomberg по ошибке объявил о "вторжении" России на Украину

Sergey Сегодня, 09:3049Новости
Bloomberg по ошибке объявил о "вторжении" России на Украину
Фото: © REUTERS / Press service of the Joint Forces Operation
Агентство Блумберг выпустило на своем сайте заголовок о "вторжении" России на Украину, затем признало ошибку и удалило его, передает РИА Новости.
"Мы подготавливаем заголовки для множества сценариев, и заголовок "Россия вторгается на Украину" был непреднамеренно опубликован около 16:00 во восточному времени (0:00 мск 5 февраля. — Прим. ред.) на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке", — заявило агентство.

Оно подчеркнуло, что расследует обстоятельства этого инцидента.

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