Bloomberg по ошибке объявил о "вторжении" России на Украину
Агентство Блумберг выпустило на своем сайте заголовок о "вторжении" России на Украину, затем признало ошибку и удалило его, передает РИА Новости.
"Мы подготавливаем заголовки для множества сценариев, и заголовок "Россия вторгается на Украину" был непреднамеренно опубликован около 16:00 во восточному времени (0:00 мск 5 февраля. — Прим. ред.) на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке", — заявило агентство.
Оно подчеркнуло, что расследует обстоятельства этого инцидента.
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