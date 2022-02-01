Украинская снайперша пригрозила убивать людей в Донбассе

"Доброволец Елена, которой приписывается убийство как минимум 10 человек, заявила The Sun, что не будет колебаться и будет снова убивать, если войска Владимира Путина вторгнутся", - пишет газета.

Фото: © AP Photo / Andriy AndriyenkoБританская газета The Sun опубликовала интервью и видео с украинским "снайпером-добровольцем" Еленой Белозерской: на видео она, предположительно, стреляет в ополченцев в Донбассе, а в интервью обещает "убивать и дальше", передает РИА Новости.На опубликованном газетой видео запечатлен вид из оптического прицела снайперской винтовки в ночное время, за кадром слышен женский и мужской голоса, в поле зрения снайпера появляются несколько человек, снайпер совершает несколько выстрелов по целям. По утверждению газеты, видео снято в Донбассе в 2017 году, стрелявшей из снайперской винтовки была Белозерская, а мишени газета называет то "русскими сепаратистами", то "русскими солдатами". Как пишет газета, на момент, когда было снято это видео, Белозерская была добровольцем, но позже вступила в ряды морской пехоты Украины.По утверждениям газеты, Белозерская и ее супруг - сейчас оба резервисты украинской армии.В интервью Белозерская заявляет, что "моральные страдания из-за убийства человека были придуманы людьми, которые далеки от войны".