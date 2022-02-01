В Раде рассказали о "санкциях" США против Зеленского

"Судя по всему, в отношении нашего президента Зеленского кураторы из США тоже ввели санкции — запрет на въезд в Китай! Как еще можно объяснить его отсутствие на таком эпохальном мероприятии, где он мог не только продвинуть наши отношения с одной из ведущих мировых держав и организатором Игр — Китаем, но и неформально попытаться решить вопросы, которые жизненно важны сегодня для страны… И просто перейти от слов и громких обещаний к делу. Но кто ж ему позволит?" — написал Черный.

Фото: © REUTERS / Valentyn OgirenkoДепутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Черный заявил в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский не смог посетить открытие Олимпийских игр в Пекине из-за "прямого запрета" со стороны США, передает РИА Новости.Парламентарий напомнил, что Олимпиада всегда считалась символом мира, и по традиции многие мировые лидеры собирались на открытие игр. Однако сейчас ряд западных стран призвали бойкотировать спортивное состязание, проходящее в Китае.Он добавил, что руководство страны не думает о спорте и спортивных достижениях, напомнив, что украинским атлетам настоятельно рекомендовали не фотографироваться с россиянами. По мнению Черного, это решение также исходит от Зеленского.Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт ранее заявил, что украинским спортсменам были даны рекомендации не стоять рядом с россиянами во время любых мероприятий на Олимпийских играх во избежание провокаций. Ранее источник сообщил РИА Новости, что украинцам настоятельно рекомендовали избегать совместных фотографий с российскими спортсменами и не давать интервью на русском языке.Ранее власти США объявили, что не будут отправлять официальную делегацию в Пекин на зимнюю Олимпиаду. Как объяснила американская сторона, поводом стали якобы нарушения прав человека в КНР. Эти обвинения в Пекине неоднократно отвергали. Дипломатический бойкот не касается участия американских спортсменов. Администрация пообещала, что будет поддерживать их из дома. Решение США поддержали Великобритания, Австралия и Канада.