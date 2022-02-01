Посольство США в Киеве объяснило отправку домой семей дипломатов

"Моя главная задача заключается в том, чтобы обеспечить безопасность наших дипломатов и их семей. Поэтому я в конечном счете решила отправить семьи домой из избытка осторожности, а также в силу того, что у нас здесь очень масштабное присутствие", - сказала временная поверенная в делах США на Украине.

Фото: © РИА Новости / СтрингерГлава посольства США на Украине Кристина Квин в интервью MSNBC объяснила решение отправить на родину семьи американских дипломатов "избытком осторожности" и многочисленностью штата миссии, передает РИА Новости.Она дала понять, что сама принимала резонансное решение, раскритикованное украинскими властями, и уверена в своей правоте."У нас здесь много семей, и я хотела гарантировать им возможность спокойно вернуться коммерческими авиарейсами без необходимости в спешке ломиться на выезд", - добавила Квин.При этом она же в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в YouTube вечером в пятницу заявила, что рекомендацией для американских граждан и сотрудников дипведомств покинуть Украину воспользовались "немногие"."Мы не приказывали выезжать сотрудникам посольства, мы дали им опцию выехать, если они хотят, если им нужно к родственникам. Но честно, немногие воспользовались этой возможностью. Поэтому у нас до сих пор здесь много дипломатов, которые исполняют разные задания, которые мы всегда выполняем в Украине", - сказала она.