Донбасс. Оперативная лента военных событий 05.02.2022

"За истекшие сутки 4 февраля, со стороны вооруженных формирований Украины нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении ведомства.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.- Лента военных событий в Новороссии за 04.02.202209:55Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.Под обстрел ВСУ попали село Спартак в северном пригороде Донецка и село Октябрь на юге Республики.Уточняется, в 8:54 со стороны подконтрольного Киеву населенного пункта Опытное украинские силовики выпустили по Спартаку две мины калибром 120 мм.В 9:15 войска Украины выпустили по Октябрю две гранаты из АГС. Обстрел велся из подконтрольного украинским силовикам села Пищевик.Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.09:00По информации представительства ЛНР В СЦКК, украинские войска за минувшие сутки огонь по территории Республики не открывали.