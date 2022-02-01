Bild опубликовал "план" России по "присоединению" Украины

Фото: © РИА Новости / Алексей ВитвицкийНемецкий таблоид Bild опубликовал доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у России "плане" по присоединению Украины. В этой же статье приводится комментарий посольства РФ в Германии, где изложенные изданием утверждения названы спекуляциями, передает РИА Новости.В российском диппредставительстве заявили Bild, что опубликованный изданием "план" - это "странная смесь из спекуляций и слухов", которые дипломаты принципиально не комментируют. Россия уже много раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях" и указывала, что не собирается ни на кого нападать.Как утверждает издание, Россия якобы планирует "вторжение" в феврале или марте и в случае успешной военной фазы приступит к созданию "марионеточного пророссийского правительства". В перечисленных "планах" - осада городов, избрание новой "лояльной" Рады и даже специальные лагеря для сопротивляющихся, списки которых якобы уже готовятся. Издание утверждает, что конечная цель Москвы - создание Союзного государства из России, Белоруссии и Украины.Эта публикация появилась после ночного сообщения агентства Блумберг о якобы начале "вторжения" РФ на Украину. Издание признало ее ошибочной и заверило, что разберётся в причинах. Согласно заявлению агентства, обстоятельства совершения этой ошибки расследуются.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя РИА Новости ошибочную публикацию Блумберг, отметил, что этот факт говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада и иллюстрирует, как такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям. По его словам, после ошибочной публикации термин фейк-ньюс можно заменить на Блумберг-ньюс.