Канада отправила Украине самолет с вооружением

"Прошлой ночью (ночь на 4 февраля – ред.), в рамках недавно объявленной Канадой незамедлительной поддержки Украины и расширения операции "Объединитель"… самолет канадских ВВС С-177 Globemaster вылетел с авиабазы Трентон с грузом нелетального вооружения", - говорится в распространенном сообщении оборонного ведомства Канады.

"Данное пожертвование поможет силам безопасности Украины в дальнейшем защититься от угроз со стороны России и наращивания ею военного присутствия в пределах и вокруг (украинской) территории", - указано в сообщении.

Фото: © AP Photo / Vadim GhirdaКанада в ночь на 4 февраля направила на Украину военно-транспортный самолет с новой партией нелетального вооружения, сообщило в пятницу министерство обороны страны, передает РИА Новости.В ведомстве подчеркнули, что Оттава "твердо поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины".Направленный на Украину груз, в частности, включает в себя средства индивидуальной защиты, разведывательное оборудование и средства ведения наблюдения. Ранее Оттава объявила, что состав миссии "Объединитель" на Украине со временем будет увеличен с 200 до 400 человек.