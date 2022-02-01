The Telegraph: США очень много потеряют, если отключат Россию от SWIFT



Но оборотной стороной этого является тот факт, что американское руководство своими руками ослабит роль доллара в мировой экономике. Ещё важнее то, что ухудшится ситуация в мировой экономике.





"Превращение доллара в оружие не может в одночасье покончить с долларом как резервной валютой, но это может способствовать ускорению таких изменений. Хотя использование доллара в качестве оружия обходится гораздо дешевле, чем использование вооруженного конфликта для достижения тех же целей, оно не обходится без потерь, за это придется платить", — цитируется в статье доклад "Атлантического совета".





Напомним, во вторник заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что Москва не считает нужным обращать внимание на заявления Вашингтона об антироссийских санкциях.



Отмечается, что в случае эскалации ситуации на Украине Россия будет отключена от платёжной системы SWIFT. По крайней мере, такие угрозы звучат на протяжении вот уже нескольких месяцев, пишет Рravda.ruВ случае гипотетического отключения от платёжной системы, американским банкам и брокерам не будет разрешено работать с Россией. Кроме того, финансовым учреждениям в любой другой точке мира будет запрещено вести какие-либо дела с этой страной, её компаниями или гражданами, сохраняя при этом доступ к американской финансовой инфраструктуре, говорится в статье, перевод которой опубликован ИноСМИ.А платить за это будут в первую очередь потребители в Европе, куда направлен значительный поток экспорта из России. The Telegraph прогнозирует, что наступит "паралич" стран, зависящих от российского сырья. В финансовых учреждениях, где российские активы составляют большую часть баланса, ситуация будет ещё хуже.Отметим, что на Западе весьма популярны рассуждения на предмет того, что Россия якобы может использовать поставки энергоносителей в качестве средства давления на потребителей и даже в качестве "оружия". Но как при этом расценить угрозы запретить российским банкам и компаниям расчёты в долларах?Сами инициативы - в первую очередь, американских законодателей - он назвал "мракобесными". А конгрессмены и сенаторы, по словам Панкина, давно потеряли связь с реальным миром и живут «царстве собственных фобий» в отношении России.источник