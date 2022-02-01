Пенсионеры старше 60 лет получат бесплатный смартфон и льготный мобильный тариф



«Весной запускаем новую обширную государственную программу — все вакцинированные украинцы, старше 60 лет получат бесплатный, качественный, современный смартфон и льготный тариф», — отметил президент.



Весной 2022 года в Украине стартует государственная программа по обеспечению пожилых людей доступом к интернету и государственным электронным сервисам. В рамках программы граждане Украины в возрасте от 60 лет, прививающиеся от коронавируса, смогут получить от государства «современный и качественный» смартфон бесплатно.Об этом во время торжественного открытия Diia Summit в Киеве сообщил президент Украины Владимир Зеленский.По словам Владимира Зеленского, это позволит обеспечить всех украинцев доступ к скоростному интернету, электронным государственным услугам и возможности использовать «инструменты народовластия», которые вскоре появятся в приложении «Дия».Обязательным условием для участия в государственной программе обеспечения граждан доступом к интернету и электронным услугам будет наличие прививки против коронавирусаИсточник: Главком Новости Украины - Сегодня, 15:47 105