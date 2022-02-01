Ночью и утром 9 февраля ожидается сильный туман и гололед



«Ночью и утром 9 февраля местами по территории региона ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м, гололедные отложения», — предупреждают синоптики.



Сильный туман и гололед ожидаются местами на территории региона ночью и утром 9 февраля. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.Напомним, что при видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 17:44 3