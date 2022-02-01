Фотопроект «2014». Я боялась что этот неадекватный может случайно или не случайно выстрелить в кого-то из нас





«По данным Министерства Социальной Политики Украины официально зарегистрированы почти 1,5 миллионов переселенцев из Донбасса и Крыма. Я поделюсь историями 14 из них», — написала Екатерина на своей странице в соцсети.



журналисты публикует несколько историй переселенцев без купюр, потому что у каждого своя правда и свой взгляд на прошедшее.

Анна, 35 лет, бухгалтер.

г. Луганск.



1. Как прошло ваше лето 2014? Что подвигло вас принять решение уехать или остаться?

2014 год начался очень сумбурно. Мы надеялись что все пройдет по интенсивности схожей с Киевом (будут стычки, митинги, и все закончится в пределах 2-4 месяцев). Но уже в середине весны стало ясно, что мы ошибались.

Уехали мы в начале июня этому поспособствовало два переломных события.

2. Какой своей историей или историей ваших близких вы бы хотели поделиться? Что оставило неизгладимое впечатление?

Первое: Зимой у нас родилась малышка и в начале весны мы поехали сделать прививку в клинику детскую. Выезжая на перекрестке на Донбассе из дворов возле здания СБУ нас остановил оооочень молодой парень лет 18-20 с автоматом в руках. Машина была рабочая, поэтому была на киевских номерах, что привело его прям в какое-то непонятное состояние, он начал кричать на нас, дергать руками оружие, муж пытался спокойно с ним говорить медленно, чтобы тот успокоился, показал прописку луганскую. Но так как он явно был под чем-то, все равно его поддергивало, я сидела с малышкой на руках, и просто цепенела от страха, я боялась что этот неадекватный может случайно или не случайно выстрелить в кого-то из нас. В итоге сказал, чтобы мы съездили домой и потом привезли машину на их стоянку и оставили, ибо «на киевских номерах не***й кататься тут». После этого мы стали гораздо меньше выходить на улицу и практически не ездили на машине.

Второе: Спустя какое-то время боевики начали захватывать воинские части, одна из них была рядом с нами. Я помню, выглянула в окно, а под нашим домом везли миномёт, после этого, вдоль окон начали раздаваться выстрелы, я так понимаю это были предупредительные, что бы никто не вылазил и они долго-долго, потом вели перестрелку с ребятами, что были в воинской части и все это происходило в жилом массиве. Меня всю трясло я думала, что за ночь может случится все что угодно с нами... ночь казалась бесконечно длинной, я была рада, что малышка спала и не видела нашей тревоги. На следующий день мы решили, что это не нормально, мы собрали все что поместилось в машину и поехали... Мы как раз в этот момент продавали такую же машину, но другого цвета, мы скрутили номера, поставили номера на нашу луганские и поехали, потому что знали, что с киевскими нас не выпустят просто так, а полные номера (киевские) спрятали хорошо в детских вещах и потом поменяли в посадке перед тем как начались украинские блокпосты. Мы проехали 11!!! блок постов, 4 из которых были украинские. Мы думали они никогда не закончатся, казалось мы ехали вечность от поста к посту... На одном из блокпостов не очень нас хотели пропускать, пришлось помаячить маленьким ребенком, цокнули, рассердились, но пропустили... После постов и всех переживаний показалось, что дорога до Киева просто за мгновение закончилась. Так мы и уехали, но 2014 нам ещё много неприятных сюрпризов приготовил.

Уже расположившись в Киеве, приехала мама и прям в этот день перебили ЖД соединение, ей чудом повезло. Она осталась на все лето и постоянно в стрессе была, потому что не было связи с отцом постоянно. Мой отец там все лето выживал как мог, один раз еле успел спрятаться за машиной до того как полетели осколки от снарядов, он бывший военный, так что характерный звук заставил его быстро среагировать. С его рассказов: трупы лежали на улицах, потому что не было бензина вывозить их, не было света, воды, пришлось ему уехать на дачу и там они кучковались с друзьями, готовили еду, добывали воду, выживали как могли.

А моя сестра жила в Станице, они пробыли там до августа. Именно в начале августа в свой день рождения она готовила праздничный обед, из подвала вылезла подружка, которая там последнее время и спала и удаленно работала.

Подружки сестры остались курить на улице, а она сама пошла в дом доготовить еду, и «в комнате потемнело, в окно что-то посыпалось, когда сестра и ее семья поняли в чем дело быстро спрятались, но уже все затихло, они подождали ещё минут 15 и выбежали на улицу, обе подружки как сидели на лавке так и остались в том же положении, вот только с несколькими осколками в теле, которые оказались для них смертельными...



А осенью мы получили новость о том что в дом, где в этот день с друзьями обедал отец мужа, попал снаряд. И близкого человека не стало. В этот момент вся злость и ненависть просто кипели внутри и хотелось рыдать от беспомощности...

Это было очень тяжёлое лето, кроме того, что происходило дома, ситуация вне дома была не намного лучше... Люди очень были обозленные, было всегда некомфортно говорить откуда ты, потому что многие реагировали не адекватно, были те, кто обвинял нас, что это мы лично и такие как мы виноваты в том что идёт война, это было так неприятно слышать особенно имея весь груз пережитого за плечами. Нас обзывали, называли бандитами, машину сестры обрисовали краской. Тогда, что бы не случилось во всем обвиняли переселенцев с Донбасса, где то кого-то убили, что-то разгромили, кого-то обокрали, часто приписывали, житель Донбасса...



3. Как 2014 изменил вашу жизнь?

2014 год оставил глубокую рану, и время ее не затянет, она лишь на время утихает, но бывают моменты когда накрывает и хочется просто выплакать всю боль и выкричать весь гнев.

4. Если бы у вас была возможность вернуться в 2014, сделали бы вы что-то по-другому? Если да, то что?

Я знаю, что глобально повлиять на ситуацию я бы навряд ли смогла, скорее всего попыталась бы сделать хоть что-нибудь, но первым делом я бы хотела просто уберечь близких, друзей и знакомых...

Жалею только о том, что не вышло спасти тех кого уже нет с нами. На самом деле было тяжело, но в конечном счёте сейчас мне больше не о чем жалеть. У нас забрали дом, нас вырвали из наших жизней, хоть Луганск не самый лучший город на земле, и многие его хотели покинуть, но когда тебя насильно вырывают, из твоей жизни, появляется странное чувство, когда ты не можешь понять где твой дом... Мы отправились искать дом в другую страну и мы его нашли.

5. Как сейчас вы чувствуете себя в своей жизни? О чём-то жалеете?

Мы построили новый дом с нуля, с чистого листа, мы упорно старались идти вперед напролом, пытаться находить во всем позитив. Ведь самое страшное уйти в себя, замкнутся в своем коконе, где тоска, злость и депрессия просто будут отравлять жизнь и пожирать, пока не изменит твою личность до неузнаваемости.

6. Планируете ли вы своё будущее? Если да, то насколько вперёд?

Все это время мы не строили долгосрочных планов, мы просто плыли по течению и смотрели, что будет, только для поездки подготавливались заранее.

И только мы начали строить планы «на дальше», как тут же вспыхнул ковид, что тоже очень многое изменил.

Но тем не менее, мы строим планы, просто сейчас есть основные, которые требуют смотреть далеко в будущее, и остальные. Так что-то намечаешь, но как в старой поговорке, надеемся на лучшее, но готовимся к худшему.

Мне хотелось бы что бы люди посмотрели под другим углом на нас, на нас всех, хочется, чтобы нас не считали врагами и предателями. Мнение - Сегодня, 17:30 109 Переселенка из Луганска Екатерина Мостовая представила свой фотопроект «2014», в котором дала возможность поделится своими историями другим переселенцам из Луганска и Донецка. Об этом Екатерина, которая проживала в Луганске с 1992 по 2014 годы написала в своем =AZVdZtq8BJD_xRXMCyRHf7VJhm_pmrXhvEGoKORNuPFasg_Vs3gMmesclQN2ryzD0tJvo38PgkYhvMGPTKucE4E7z9YiNIiG8h2AqdRPcV2KN8XZgJQ0qVhJYC7IzoUf2CY83H_zx0FsKUYerOLfog8BTx_3wuLaLwxtDEGkCUegZItuLdCO8cGEyF6yqH9BH2w&__tn__=-]C%2CP-R]ФБ.журналисты публикует несколько историй переселенцев без купюр, потому что у каждого своя правда и свой взгляд на прошедшее.2014 год начался очень сумбурно. Мы надеялись что все пройдет по интенсивности схожей с Киевом (будут стычки, митинги, и все закончится в пределах 2-4 месяцев). Но уже в середине весны стало ясно, что мы ошибались.Уехали мы в начале июня этому поспособствовало два переломных события.Первое: Зимой у нас родилась малышка и в начале весны мы поехали сделать прививку в клинику детскую. Выезжая на перекрестке на Донбассе из дворов возле здания СБУ нас остановил оооочень молодой парень лет 18-20 с автоматом в руках. Машина была рабочая, поэтому была на киевских номерах, что привело его прям в какое-то непонятное состояние, он начал кричать на нас, дергать руками оружие, муж пытался спокойно с ним говорить медленно, чтобы тот успокоился, показал прописку луганскую. Но так как он явно был под чем-то, все равно его поддергивало, я сидела с малышкой на руках, и просто цепенела от страха, я боялась что этот неадекватный может случайно или не случайно выстрелить в кого-то из нас. В итоге сказал, чтобы мы съездили домой и потом привезли машину на их стоянку и оставили, ибо «на киевских номерах не***й кататься тут». После этого мы стали гораздо меньше выходить на улицу и практически не ездили на машине.Второе: Спустя какое-то время боевики начали захватывать воинские части, одна из них была рядом с нами. Я помню, выглянула в окно, а под нашим домом везли миномёт, после этого, вдоль окон начали раздаваться выстрелы, я так понимаю это были предупредительные, что бы никто не вылазил и они долго-долго, потом вели перестрелку с ребятами, что были в воинской части и все это происходило в жилом массиве. Меня всю трясло я думала, что за ночь может случится все что угодно с нами... ночь казалась бесконечно длинной, я была рада, что малышка спала и не видела нашей тревоги. На следующий день мы решили, что это не нормально, мы собрали все что поместилось в машину и поехали... Мы как раз в этот момент продавали такую же машину, но другого цвета, мы скрутили номера, поставили номера на нашу луганские и поехали, потому что знали, что с киевскими нас не выпустят просто так, а полные номера (киевские) спрятали хорошо в детских вещах и потом поменяли в посадке перед тем как начались украинские блокпосты. Мы проехали 11!!! блок постов, 4 из которых были украинские. Мы думали они никогда не закончатся, казалось мы ехали вечность от поста к посту... На одном из блокпостов не очень нас хотели пропускать, пришлось помаячить маленьким ребенком, цокнули, рассердились, но пропустили... После постов и всех переживаний показалось, что дорога до Киева просто за мгновение закончилась. Так мы и уехали, но 2014 нам ещё много неприятных сюрпризов приготовил.Уже расположившись в Киеве, приехала мама и прям в этот день перебили ЖД соединение, ей чудом повезло. Она осталась на все лето и постоянно в стрессе была, потому что не было связи с отцом постоянно. Мой отец там все лето выживал как мог, один раз еле успел спрятаться за машиной до того как полетели осколки от снарядов, он бывший военный, так что характерный звук заставил его быстро среагировать. С его рассказов: трупы лежали на улицах, потому что не было бензина вывозить их, не было света, воды, пришлось ему уехать на дачу и там они кучковались с друзьями, готовили еду, добывали воду, выживали как могли.А моя сестра жила в Станице, они пробыли там до августа. Именно в начале августа в свой день рождения она готовила праздничный обед, из подвала вылезла подружка, которая там последнее время и спала и удаленно работала.Подружки сестры остались курить на улице, а она сама пошла в дом доготовить еду, и «в комнате потемнело, в окно что-то посыпалось, когда сестра и ее семья поняли в чем дело быстро спрятались, но уже все затихло, они подождали ещё минут 15 и выбежали на улицу, обе подружки как сидели на лавке так и остались в том же положении, вот только с несколькими осколками в теле, которые оказались для них смертельными...А осенью мы получили новость о том что в дом, где в этот день с друзьями обедал отец мужа, попал снаряд. И близкого человека не стало. В этот момент вся злость и ненависть просто кипели внутри и хотелось рыдать от беспомощности...Это было очень тяжёлое лето, кроме того, что происходило дома, ситуация вне дома была не намного лучше... Люди очень были обозленные, было всегда некомфортно говорить откуда ты, потому что многие реагировали не адекватно, были те, кто обвинял нас, что это мы лично и такие как мы виноваты в том что идёт война, это было так неприятно слышать особенно имея весь груз пережитого за плечами. Нас обзывали, называли бандитами, машину сестры обрисовали краской. Тогда, что бы не случилось во всем обвиняли переселенцев с Донбасса, где то кого-то убили, что-то разгромили, кого-то обокрали, часто приписывали, житель Донбасса...2014 год оставил глубокую рану, и время ее не затянет, она лишь на время утихает, но бывают моменты когда накрывает и хочется просто выплакать всю боль и выкричать весь гнев.Я знаю, что глобально повлиять на ситуацию я бы навряд ли смогла, скорее всего попыталась бы сделать хоть что-нибудь, но первым делом я бы хотела просто уберечь близких, друзей и знакомых...Жалею только о том, что не вышло спасти тех кого уже нет с нами. На самом деле было тяжело, но в конечном счёте сейчас мне больше не о чем жалеть. У нас забрали дом, нас вырвали из наших жизней, хоть Луганск не самый лучший город на земле, и многие его хотели покинуть, но когда тебя насильно вырывают, из твоей жизни, появляется странное чувство, когда ты не можешь понять где твой дом... Мы отправились искать дом в другую страну и мы его нашли.Мы построили новый дом с нуля, с чистого листа, мы упорно старались идти вперед напролом, пытаться находить во всем позитив. Ведь самое страшное уйти в себя, замкнутся в своем коконе, где тоска, злость и депрессия просто будут отравлять жизнь и пожирать, пока не изменит твою личность до неузнаваемости.Все это время мы не строили долгосрочных планов, мы просто плыли по течению и смотрели, что будет, только для поездки подготавливались заранее.И только мы начали строить планы «на дальше», как тут же вспыхнул ковид, что тоже очень многое изменил.Но тем не менее, мы строим планы, просто сейчас есть основные, которые требуют смотреть далеко в будущее, и остальные. Так что-то намечаешь, но как в старой поговорке, надеемся на лучшее, но готовимся к худшему.Мне хотелось бы что бы люди посмотрели под другим углом на нас, на нас всех, хочется, чтобы нас не считали врагами и предателями. Мнение - Сегодня, 17:30 109

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