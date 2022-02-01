Восточная часть Луганска отключена от водоснабжения из-за крупной аварии



«В связи с аварийно-восстановительными работами на водопроводной насосной станции второго подъема в Луганске с 16:00 8 февраля прекращена подача воды в кварталы Волкова, Дружбы, Комарова, Солнечный, Якира, Ватутина, Левченко, 50 лет Октября, Жукова, Гагарина, Восточный, Дзержинского, Сазонова, Молодежный, а также на улицы Тухачевского, 30 лет Победы, Ломоносова, 60 лет Образования СССР, Буденного (частично), Ватутина (частично), Учебная, Клубная, Локомотивная, Метростроевская, Ударников, проезды 1-й и 2-й Метростроевский, тупик Метростроевский», — говорится в сообщении.



«Лугансквода» из-за ремонта частично приостановила подачу воды в восточную часть города Луганска. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.Возобновить водоснабжение планируется ориентировочно к 19:00 8 февраля. Удобный город - Сегодня, 17:12 258