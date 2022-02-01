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Сегодня на важном для луганчан КПВВ открыта новая сервисная зона

robot Сегодня, 19:3031Новости
Сегодня на важном для луганчан КПВВ открыта новая сервисная зона
Представитель Агентства ООН по делам беженцев в Украине Каролина Линдхольм Биллинг приняла участие в торжественном открытии сервисной зоны на межгосударственном пункте пропуска в Меловом. Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.

Строительство современной сервисной зоны реализовано благодаря финансовой помощи Евросоюза для того, чтобы пересечение границы было безопасным и комфортным.
Новое помещение сервисного центра отапливаемое, с зоной ожидания для людей, пересекающих КПП.

Благодаря финансированию ЕС на межгосударственном контрольном пункте проведены работы по обустройству:
структуры модулей для предоставления услуг населению,
оснащение их электрическими системами и отопительными устройствами,
санитарные помещения, доступные для лиц с инвалидностью
Сегодня на важном для луганчан КПВВ открыта новая сервисная зона

«Когда большинство обычных контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда вдоль линии разграничения на востоке Украины оставалось полностью закрытым или функционировало только в ограниченные часы из-за затяжной ситуации с Covid-19, все больше жителей неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей начали использовать межгосударственный КПП «Меловое» для въезда на подконтрольные правительству территории Украины, чтобы встретиться с членами их семей и получить доступ к админуслугам и социальным выплатам, прежде всего пенсиям. Относительно высокий процент людей, которые пересекают линию разграничения с неподконтрольной на подконтрольную правительству территорию, — это пожилые люди и лица с особыми потребностями или других уязвимых категорий лиц», — подчеркнула Каролина Линдхольм Биллинг.

Как отмечает пресс-служба ОГА с 2015 года УВКБ ООН и его партнеры — неправительственные организации — оказывали инфраструктурную и транспортную поддержку, информационную и социальную помощь на КПВВ, способствуя доступности граждан к их праву на свободу передвижения при пересечении линии разграничения.

«Работы на межгосударственном КПП в пгт. Меловое является продолжением такой поддержки, которая позволяет поддерживать родственные связи и доступ к основным правам и услугам безопасно и достойно», — сказано в сообщении.

Новости Региона - Сегодня, 18:28 18

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