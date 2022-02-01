Сегодня на важном для луганчан КПВВ открыта новая сервисная зона



«Когда большинство обычных контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда вдоль линии разграничения на востоке Украины оставалось полностью закрытым или функционировало только в ограниченные часы из-за затяжной ситуации с Covid-19, все больше жителей неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей начали использовать межгосударственный КПП «Меловое» для въезда на подконтрольные правительству территории Украины, чтобы встретиться с членами их семей и получить доступ к админуслугам и социальным выплатам, прежде всего пенсиям. Относительно высокий процент людей, которые пересекают линию разграничения с неподконтрольной на подконтрольную правительству территорию, — это пожилые люди и лица с особыми потребностями или других уязвимых категорий лиц», — подчеркнула Каролина Линдхольм Биллинг.





«Работы на межгосударственном КПП в пгт. Меловое является продолжением такой поддержки, которая позволяет поддерживать родственные связи и доступ к основным правам и услугам безопасно и достойно», — сказано в сообщении.

