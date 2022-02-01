Народная милиция ЛНР: в Донбассе предотвратили артудар ВСУ Украины, перехватив их беспилотник

«В районе населенного пункта Попасная (под контролем Киева — Прим. ред.) противник осуществил запуск беспилотного летательного аппарата «ЛЕЛЕКА-100», способного передавать видеоизображение в режиме реального времени, определять точные географические координаты, передавая их на пункт управления огнем и осуществлять запись данной информации»,— сказал он.

Народная милиция Луганской Народной Республики перехватила беспилотник ВСУ Украины, который они планировали использовать для корректировки артиллерийского огня по подконтрольной республике территории у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Ивана Филипоненко.Помимо этого, Народная милиция ЛНР зафиксировала выдвижение на огневые позиции дежурных артиллерийских средств 24-й бригады ВСУ Украины в районе подконтрольного Киеву села Новоалександровка, уточнил Филипоненко.