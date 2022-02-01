Тупик Коломойского - тупик Украины
В абсолютных величинах, по глобальной шкале, он просто неглупый человек, способный к совершенствованию, но в силу стечения неблагоприятных для развития интеллекта объективных и субъективных обстоятельств так и застывший на уровне ироничного барыги из 90-х.
Игоря Валерьевича Коломойского трудно назвать обычным украинским олигархом. Он необычен. Он одновременно лучше и хуже среднестатистического киевского миллиардера. Лучше потому, что несомненно умнее. Он является счастливым обладателем хорошего чувства юмора, а чувство юмора недоступно дуракам. Он способен на жест, на поступок, деньги для него не столько средство удовлетворения материальных потребностей, которые не так велики, сколько фишки в огромной шахматной игре с неограниченным количеством игроков, ведущих одну и ту же партию, в которой Коломойский надеялся выиграть у всех.
Умный среди тупых
Это, наверное, очень интересно - посылать в бой миллионы долларов, зная, что часть будет потеряна, но остальные должны вернуться, ведя с собой толпы пленных собратьев. Однако всегда необходимо соизмерять размах своих планов со своими возможностями. Коломойский этого не делал, как многим пережившим 90-е, когда они начинали мелкими барыгами (менялами и спекулянтами) под бандитской крышей, ему кажется (впрочем, возможно уже правильнее говорить казалось), что он может всё.
Действительно, ходили под тупыми рэкетирами в спортивных штанах, а уже через пару лет возвышались и над этими бандитами (которые из хозяев превратились в слуг), и над местной властью, задумываясь о власти государственной. А там и государственная власть Украины упала в руки этих людей, как спелое яблоко. И первым из них был Коломойский.
Он, в отличие от своих коллег по олигархическому цеху, никогда не рвался в депутаты или министры, понимая, что дешевле и эффективнее купить фракцию, министра или даже полправительства, чем пытаться самому оформиться в качестве политика. До разного рода Пинчуков, Ахметовых и прочих это дошло только через несколько лет, а до некоторых (как, например, до Порошенко) не дошло до сих пор. Поэтому Пётр Алексеевич на равных конкурирует за президентское кресло с глупым клоуном, выглядывающим из бокового кармана пиджака Игоря Валерьевича. Только за счёт этого Коломойский возвышается сейчас над Порошенко - он владеет тем, кто Петра Алексеевича порвал на выборах, как тузик грелку. Причём порвал не сам, а при помощи денег и информационно-политической поддержки Коломойского.
Порошенко на равных конкурирует за президентское кресло с глупым клоуном, выглядывающим из бокового кармана пиджака Игоря Валерьевича.
Но именно потому, что Коломойский умнее, образованнее, талантливее остального тупого сборища, именуемого украинским олигархатом, он значительно хуже их всех.
Тимошенко, девочка из Днепропетровской хрущёвки, всю жизнь изживает детские комплексы, покупая безумно дорогие наряды целыми коллекциями. Ахметов, мальчик с шахтёрской окраины, только в 2001 году озаботившийся приобретением университетского диплома, возвысился над своим прошлым, купив футбольную команду «Шахтёр». В годы его юности попасть в «Шахтёр» и стать там заметным игроком было верхом успеха для пацана ахметовского разлива. А он стал не просто игроком, но хозяином всех игроков. Пинчук из несколько более зажиточной семьи, получивший более системное образование, изживает детские комплексы, пытаясь войти в состав западной элиты, как равный к равным. Ради этого он тратит десятки миллионов долларов на семейные проекты Клинтонов, финансирует аферистов от «современного искусства», покупая чучела потрошёных акул и рассчитывая за счёт этого приобрести славу «современного Третьякова».
И это лучшие, у них хоть какая-то цель есть кроме тупого потребления. В интеллектуальном плане, Коломойский на голову выше их всех. Повторю, потому-то и хуже. В отличие от своих ограниченных коллег, Игорь Валерьевич прекрасно понимает, что достигнув финансового успеха в том объёме, в каком достиг он, никому уже ничего доказывать не надо. Он может себе позволить любить не устриц, а шаурму, носить растянутые футболки из ближайшего универмага, не следить за причёской и даже не покупать футбольную команду. Для украинского олигарха не иметь собственной футбольной команды, хоть из третьей лиги, было более позорно, чем не обзавестись любовницей, но Коломойского ни футбол, ни любовницы не волновали. Если он и купил баскетбольную команду, то исключительно для своего сына, влюблённого в баскетбол.
Коломойский может себе позволить носить растянутые футболки из ближайшего универмага, не следить за причёской и даже не покупать футбольную команду.
Главарь бандитов - сам бандит
Коломойский - единственный из украинских олигархов, не заболевший низкопоклонством перед Западом. Он играл в увлекательную игру приумножения своих активов. В этом плане и Запад, и Восток были для него равны. Теоретически ничто не мешало ему поддержать политические течения, альтернативные украинскому национализму. Будучи человеком неглупым, он должен был видеть интеллектуальную ущербность носителей «украинской идеи», а значит прогнозировать её крах в относительно близкой перспективе. Но смысл политической борьбы (если за ней не стоял интересный актив) ему не был понятен. И он не стал играть в альтернативу украинскому национализму, ему и так было хорошо.
Выше головы не прыгнешь. Для принятия адекватных решений, помимо живого ума и неплохого технического образования, необходим ещё соответствующий опыт и хорошая гуманитарная база.
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Этого у Коломойского не было, и он перенёс на государственную, а потом и на глобальную политику свой опыт барыги из 90-х, сумевшего вырваться из-под бандитской опеки, возвыситься над бандитами и поставить их себе на службу. Но главарь бандитов - сам бандит, даже если он рядится в одежды Робин Гуда. Коломойский не трудился мимикрировать. Он цинично подчёркивал свою далеко не законопослушную сущность.
Это он, на вопрос журналиста, почему он нарушает украинский закон, имея двойное гражданство, демагогически пошутил, что закон не нарушен, поскольку на Украине запрещено двойное гражданство, а у него, Коломойского, тройное (Украины, Израиля и Кипра). Это он и его наёмники (Филатов с Корбаном) заявляли, что они не рейдеры, захватывающие чужую собственность, а санитары леса, ликвидирующие «слабых животных», не умеющих (или не желающих) свою собственность правильно оформить. При том, что все знали, как «юристы» Коломойского работали с судами, выносившими абсолютно неправосудные решения в их пользу. В конце концов, это именно Коломойский, Корбан и Филатов организовали зверское подавление «Русской весны» в Днепропетровске, где сотни людей просто исчезли, а Корбан заявил, что «мы им взяли билет в один конец».
B Днепропетровске, где сотни людей просто исчезли, Корбан заявил, что «мы им взяли билет в один конец».
При этом Филатов действительно был ушиблен майданом и добит алкоголем. Он хотя бы верил в свою правоту. Корбан - обычный бандит. Ему всё равно кого и за что убивать, если это приносит деньги. Но Коломойский прекрасно ведал, что творит. Более того, в разгар антимайданных репрессий он засылал гонцов в Москву, предлагая слить России Днепропетровск, в обмен на прощение его прошлых грехов и предоставление возможности далее вести свои беспринципные финансовые игры, но под российской крышей.
С ним не стали говорить не только потому, что сверхдержавы не договариваются с барыгами. Ради судеб миллионов людей можно было бы и гордостью поступиться и месть за хамский отжим Коломойским в 2009 году «Укртатнафты» и российских акционеров отложить на потом. Просто Коломойский, будучи при всём своём цинизме абсолютно девственным в политике, почему-то считал, что «отдать России Днепропетровск», это значит тайком пригласить туда российские войска, которым Коломойский, мол, мешать не будет.
Он так и не понял, что государство обладает значительно большими возможностями, чем самый миллиардеристый миллиардер. А уже великая держава тем более.
Зачем России «благословение» Коломойского на использование армии для занятия какой бы то ни было территории? Игорь Валерьевич не понимал, что если бы вся проблема была в силовом захвате, то он бы заснул Днепропетровским губернатором, а проснулся простым российским заключённым, обвиняемым по статьям о финансовых махинациях, краже чужой собственности, а заодно в военных преступлениях.
«Метод Коломойского»
В своём отношении к международной политике Игорь Коломойский удивительно напоминает украинское государство. Он не понимает механизмы, приводящие в действие внешнеполитические силы. Он не знает, что такое государственные интересы. В его понимании государственных интересов нет вовсе, а разговоры о них - способ обмануть доверчивые массы. Он исходит из того, что всё можно купить и продать, надо только предложить правильную цену.
Коломойский исходит из того, что всё можно купить и продать, надо только предложить правильную цену.
В рамках украинской политики «метод Коломойского» работал прекрасно. Он заключался в том, чтобы создать оппоненту проблему, блокирующую распоряжение имуществом, а затем предложить договориться, за долю в спорном имуществе. На Украине этот метод действовал без осечек, поскольку за любым спором (какую бы пафосную политическую нагрузку он ни нёс) всегда стояли имущественные интересы. Причём спор всегда шёл не о том, кто заработает, а о том, кто украдёт.
Краденное не жалко. Поэтому когда оппонент Коломойского понимал, что либо он будет годами тратить деньги на суды и информационные кампании, не имея с этого никакой прибыли, либо договорится с Коломойским о его проценте и уже завтра сможет дальше набивать карманы, он сразу же радостно и не особенно торгуясь шёл на компромисс.
Первый раз Коломойскому не повезло, когда он отжал «Укртатнафту» и тут же начал намекать Кремлю, что готов вернуть почти всё, но за свой процент. С ним никто не стал разговаривать, а Кременчугский НПЗ перестал получать из России сырьё, с чего началась его медленная агония, уже после майдана завод впал в коматозное состояние, работая ныне на 13% от проектной мощности. Заодно группа «Приват» лишилась всего бизнеса в России.
Кременчугский НПЗ перестал получать из России сырьё, и с этого началась его медленная агония.
То ли Коломойский решил, что Путин блефует, то ли подумал, что данный ответ - особенность российского «авторитарного режима», который хочет с ним подольше поторговаться, но, как было сказано, он не изменил своего поведения, попытавшись за счёт майдана 2014 года поднять ставки. Результатом стало уголовное дело, заведённое Следственным комитетом РФ и объявление Коломойского в международный розыск.
Но и тут Коломойский не унялся. Более того, сохраняя уверенность в том, что вся политика - не более, чем прикрытие полууголовного бизнеса, он умудрился наступить и на американские интересы. Видимо решил, что если Кремль не понимает своего счастья, то Белый дом с таким оборотистым «купцом» точно будет торговаться. В 2020 году американцы тоже начали уголовное преследование Коломойского. Теперь последний не может пересечь границу Украины без риска быть арестованным и выданным если не в Россию, то в США. А сама Украина трещит по швам, являя собой крайне ненадёжное убежище.
https://tvzvezda.ru/news/20213...
Коломойским путём шагает верно Украина
Разрушение же украинского государства, вызвавшее на тех территориях, которые ему пока формально подконтрольны состояние прогрессирующей гуманитарной катастрофы, произошло потому, что поведение Украины на международной арене практически полностью копировало поведение Коломойского. Если бы я не знал точно, что Коломойский никогда не имел отношения к выработке украинской международной политики, я бы решил, что он уже тридцать лет работает министром иностранных дел Украины.
Киев постоянно использовал во внешней политике «метод Коломойского»: мы вам создадим проблемы, чтобы получить свой маленький процент. При этом украинские руководители не понимали, что уже к концу 1990-х годов сделали страну предельно токсичной для всех соседей, особенно для России.
Ликвидация Украины откладывалась до тех пор, пока не будут созданы альтернативные транзитные маршруты (не только газовые), а также пока не будут построены дублирующие предприятия. Как только всё это произошло, Киев моментально оказался отключённым от систем жизнеобеспечения в виде международной торговли. Российский рынок от Украины ушёл, а европейский к ней не пришёл.
Поведение Украины на международной арене такое, что можно решить, что Коломойский уже тридцать лет работает министром иностранных дел Украины.
Но в Киеве, точно как Коломойский, были уверены, что это временные трудности, что Россия блефует, сейчас Запад чуть-чуть надавит, и всё наладится. Уверены были до тех пор, пока с удивлением не заметили, что Запад от Украины тоже устал и не прочь от неё избавиться, особенно, если в процессе избавления можно будет нанести хоть какой-то ущерб России.
Выяснилось, что государственные интересы-таки есть, и что они первичны по отношению к интересам частного бизнеса. Если хочешь хорошо зарабатывать и быть неуязвимым для иностранных конкурентов, надо вкладывать деньги не в наряды от «Луи Виттон», не в потрошёных акул, не в футбольные клубы и даже не в отжим чужой собственности, а в собственное государство.
Сильное внешне, стабильное внутри, балансирующее интересы всех социальных групп, диктующее единые для всех правила игры, современное государство может предоставить защиту своему большому бизнесу, если он несёт социальную ответственность и обеспечивает поддержку важных государственных программ. Если же такой симбиоз не случается, выходит, как у Украины с Коломойским - сплошное разбитое корыто.
У меня могут спросить, какой же Коломойский умный, если он проиграл свою увлекательную игру в глобальные шахматы, не уразумев простейшие вещи? Но я и не утверждал, что он умный. Умнее, образованнее, даже талантливее - всего лишь сравнение с его и вовсе уж никчёмными собратьями по украинскому олигархату. В абсолютных же величинах, по глобальной шкале, он просто неглупый человек, способный к совершенствованию, но в силу стечения неблагоприятных для развития интеллекта объективных и субъективных обстоятельств так и застывший на уровне ироничного барыги из 90-х.
Украина прошла тот же путь, только с угрюмой важностью шизофреника.
Ростислав Ищенко
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