Фонд борьбы с репрессиями (ФБР), основанный бизнесменом Евгением Пригожиным, поговорил с французским политологом Тьерри Мейсаном, который рассказал об истинных причинах репрессивной политики НАТО и нынешней истерии вокруг Украины.Руководитель российского ФБР Мира Тэрада взяла интервью у известного журналиста, мнение которого идет вразрез с той повесткой, которая муссируется большинством западных СМИ. Сам собеседник является главным редактором новостного издания Voltairenet. Он отметил в комментарии фонду, что настоящие текущие и будущие жертвы Североатлантического альянса — это европейцы, преимущественно проживающие в Центральной и Западной Европе.Однако европейский военный блок прилагает все усилия, чтобы заставить общественность верить в то, что Российская Федерация якобы готовит «вторжение» на Украину. Как полагает международник, военно-политическое объединение курируется и направляется США, которые желают отвлечь глобальное внимание от реальных проблем.Белый дом на самом деле главный вдохновитель и управитель организации, а партнеры Соединенных Штатов по НАТО — это обычные вассалы, уверен Мейсан. Эксперт напоминает, как во время холодной войны блок организовывал множественные политические убийства и перевороты в странах — участницах НАТО.Яркий пример сегодня — это мобилизация неонацистских сетей на украинской территории, предупреждает политолог. Вашингтон попросту манипулирует малыми группами, будь-то радикальные исламистские ячейки на Ближнем Востоке, либо националисты или неонацисты в Европе. Главная задача США, подчеркивает главред Voltairenet, заключается в сохранении «союзников» в уязвимом положении.ФБР является некоммерческой организацией. Объединение борется за права человека во всем мире и в том числе выступает в поддержку того, чтобы справедливость в отношении притесненных восторжествовала, а правда была донесена до общественности.Владимир Гусе