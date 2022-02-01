Свинина сильно подешевела на Западе Украины. На Востоке — цены выше
В Украине начали снижаться цены на свинину. По сравнению с предыдущей неделей, закупочная цена на живец упала на 2,5%. Причем на западе страны стоимость килограмма снизилась ощутимее, чем на востоке и в центре.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Ассоциации «Свиноводы Украины».
Ассоциация сообщает:
за первую неделю февраля закупочные цены на востоке и в центре Украины стали ниже на 0,5-2 гривны;
стоимость килограмма живца снизилась в среднем до 43,7 гривны;
цены на свинину (живца) колеблются в коридоре 43-45 гривен за килограмм.
«Однако на Западе страны произошла стабилизация цен в диапазоне 42-43,5 грн/кг», — отмечают в сообщении ассоциации.
При этом представители мясоперерабатывающей отрасли прогнозируют, что на текущей неделе цены на свинину стабилизируются и будут на нынешнем уровне. Они говорят, что на мясном рынке сейчас установилось равновесие между спросом и предложением. Следовательно, цены не должны расти, но и дальше снижаться они также не будут.
При этом аналитики отмечают, что импорт свинины существенно не влияет на украинский рынок.
«Поступление импорта свинины, хотя и имеет определенное влияние на рыночную ситуацию, однако дальнейшее снижение цен, в частности, до барьерной отметки, не окажет положительного влияния на рыночную ситуацию», — говорят эксперты.
Кроме того, они отмечают, что ценовые тенденции текущего года ничем не отличаются от предыдущих. Некоторые сезонные колебания цен на свинину были всегда.
Источник: Today.ua Новости Украины - Сегодня, 19:19 125
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Ассоциации «Свиноводы Украины».
Ассоциация сообщает:
за первую неделю февраля закупочные цены на востоке и в центре Украины стали ниже на 0,5-2 гривны;
стоимость килограмма живца снизилась в среднем до 43,7 гривны;
цены на свинину (живца) колеблются в коридоре 43-45 гривен за килограмм.
«Однако на Западе страны произошла стабилизация цен в диапазоне 42-43,5 грн/кг», — отмечают в сообщении ассоциации.
При этом представители мясоперерабатывающей отрасли прогнозируют, что на текущей неделе цены на свинину стабилизируются и будут на нынешнем уровне. Они говорят, что на мясном рынке сейчас установилось равновесие между спросом и предложением. Следовательно, цены не должны расти, но и дальше снижаться они также не будут.
При этом аналитики отмечают, что импорт свинины существенно не влияет на украинский рынок.
«Поступление импорта свинины, хотя и имеет определенное влияние на рыночную ситуацию, однако дальнейшее снижение цен, в частности, до барьерной отметки, не окажет положительного влияния на рыночную ситуацию», — говорят эксперты.
Кроме того, они отмечают, что ценовые тенденции текущего года ничем не отличаются от предыдущих. Некоторые сезонные колебания цен на свинину были всегда.
Источник: Today.ua Новости Украины - Сегодня, 19:19 125
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