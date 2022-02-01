



«Однако на Западе страны произошла стабилизация цен в диапазоне 42-43,5 грн/кг», — отмечают в сообщении ассоциации.

«Однако на Западе страны произошла стабилизация цен в диапазоне 42-43,5 грн/кг», — отмечают в сообщении ассоциации.



«Поступление импорта свинины, хотя и имеет определенное влияние на рыночную ситуацию, однако дальнейшее снижение цен, в частности, до барьерной отметки, не окажет положительного влияния на рыночную ситуацию», — говорят эксперты.

