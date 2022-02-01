В среду в Луганске мокрый снег, дождь, ветрено



«С 21:00 8 февраля до 21:00 9 февраля на территории региона будет облачно с прояснениями, ночью и утром временами осадки в виде мокрого снега, дождя; местами налипание мокрого снега, туман, гололедные отложения; днем без существенных осадков, на дорогах гололедица; ветер западный 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью и днем минус 3 — плюс 2 градуса», — прогнозируют синоптики.



Температура воздуха на Луганщине ночью и днем 9 февраля будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.По предварительному прогнозу, в ближайшие дни ожидаются колебания температурного фона, местами пройдут осадки различной интенсивности.Погода в Луганске - Сегодня, 22:23 82