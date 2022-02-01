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В Луганске изменили порядок предоставления ежемесячной компенсации на оплату ЖКХ и телефона

robot Сегодня, 16:000Новости
В Луганске изменили порядок предоставления ежемесячной компенсации на оплату ЖКХ и телефона
В Луганске приняли новое постановление, которым утвердили Порядок предоставления ежемесячной компенсационной выплаты гражданам отдельных категорий, проживающим на территории региона. Об этом в Луганске сообщили в Министерстве труда и социальной политики.

«Согласно порядку, изменен механизм предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг и за пользование стационарным телефоном. Жителям, которые до вступления в силу указанного порядка имели право на льготы, предоставлена возможность получать денежные средства на оплату перечисленных услуг адресно, непосредственно на свои счета. То есть лица, которые пользуются таким правом, получат льготы в полном объеме, как и ранее, только теперь в виде выплаты», — говорится в сообщении.


В Минтруде уточнили, что «размер компенсации, как и ранее, рассчитывается в индивидуальном порядке каждому получателю в пределах размера полагающихся льгот (от 25% до 100%)».
Право на предоставление компенсации имеют:
инвалиды и участники Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним;
инвалиды боевых действий;
ветераны боевых действий;
дети войны;
члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
многодетные семьи;
детские дома семейного типа и приемные семьи;
лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы.
С полным списком категорий, а также с Порядком предоставления ежемесячной компенсационной выплаты гражданам отдельных категорий, можно ознакомиться на сайте Минтруда.

«Правительством также утвержден минимальный пакет документов, который потребуется для назначения компенсационной выплаты. Лицам, которые пользовались правом на льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг до вступления в силу порядка, необходимо предоставить в администрацию по месту жительства заявление и сведения о банковском счете, открытом в Государственном банке в случае, если льготник хочет получать компенсационную выплату через Госбанк ЛНР», — отметили в ведомстве.
Экономика - Сегодня, 14:31 140

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