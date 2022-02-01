В Луганске изменили порядок предоставления ежемесячной компенсации на оплату ЖКХ и телефона
В Луганске приняли новое постановление, которым утвердили Порядок предоставления ежемесячной компенсационной выплаты гражданам отдельных категорий, проживающим на территории региона. Об этом в Луганске сообщили в Министерстве труда и социальной политики.
«Согласно порядку, изменен механизм предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг и за пользование стационарным телефоном. Жителям, которые до вступления в силу указанного порядка имели право на льготы, предоставлена возможность получать денежные средства на оплату перечисленных услуг адресно, непосредственно на свои счета. То есть лица, которые пользуются таким правом, получат льготы в полном объеме, как и ранее, только теперь в виде выплаты», — говорится в сообщении.
В Минтруде уточнили, что «размер компенсации, как и ранее, рассчитывается в индивидуальном порядке каждому получателю в пределах размера полагающихся льгот (от 25% до 100%)».
Право на предоставление компенсации имеют:
инвалиды и участники Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним;
инвалиды боевых действий;
ветераны боевых действий;
дети войны;
члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
многодетные семьи;
детские дома семейного типа и приемные семьи;
лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы.
С полным списком категорий, а также с Порядком предоставления ежемесячной компенсационной выплаты гражданам отдельных категорий, можно ознакомиться на сайте Минтруда.
«Согласно порядку, изменен механизм предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг и за пользование стационарным телефоном. Жителям, которые до вступления в силу указанного порядка имели право на льготы, предоставлена возможность получать денежные средства на оплату перечисленных услуг адресно, непосредственно на свои счета. То есть лица, которые пользуются таким правом, получат льготы в полном объеме, как и ранее, только теперь в виде выплаты», — говорится в сообщении.
В Минтруде уточнили, что «размер компенсации, как и ранее, рассчитывается в индивидуальном порядке каждому получателю в пределах размера полагающихся льгот (от 25% до 100%)».
Право на предоставление компенсации имеют:
инвалиды и участники Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним;
инвалиды боевых действий;
ветераны боевых действий;
дети войны;
члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
многодетные семьи;
детские дома семейного типа и приемные семьи;
лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы.
С полным списком категорий, а также с Порядком предоставления ежемесячной компенсационной выплаты гражданам отдельных категорий, можно ознакомиться на сайте Минтруда.
Экономика - Сегодня, 14:31 140
«Правительством также утвержден минимальный пакет документов, который потребуется для назначения компенсационной выплаты. Лицам, которые пользовались правом на льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг до вступления в силу порядка, необходимо предоставить в администрацию по месту жительства заявление и сведения о банковском счете, открытом в Государственном банке в случае, если льготник хочет получать компенсационную выплату через Госбанк ЛНР», — отметили в ведомстве.
«Правительством также утвержден минимальный пакет документов, который потребуется для назначения компенсационной выплаты. Лицам, которые пользовались правом на льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг до вступления в силу порядка, необходимо предоставить в администрацию по месту жительства заявление и сведения о банковском счете, открытом в Государственном банке в случае, если льготник хочет получать компенсационную выплату через Госбанк ЛНР», — отметили в ведомстве.
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