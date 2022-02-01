В Луганске изменили порядок предоставления ежемесячной компенсации на оплату ЖКХ и телефона



«Согласно порядку, изменен механизм предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг и за пользование стационарным телефоном. Жителям, которые до вступления в силу указанного порядка имели право на льготы, предоставлена возможность получать денежные средства на оплату перечисленных услуг адресно, непосредственно на свои счета. То есть лица, которые пользуются таким правом, получат льготы в полном объеме, как и ранее, только теперь в виде выплаты», — говорится в сообщении.





«Правительством также утвержден минимальный пакет документов, который потребуется для назначения компенсационной выплаты. Лицам, которые пользовались правом на льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг до вступления в силу порядка, необходимо предоставить в администрацию по месту жительства заявление и сведения о банковском счете, открытом в Государственном банке в случае, если льготник хочет получать компенсационную выплату через Госбанк ЛНР», — отметили в ведомстве.

