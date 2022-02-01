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Через закрытый КПВВ «Счастье» в Луганск заехало 8 автомобилей. ФОТО

robot Сегодня, 17:150Новости
Через закрытый КПВВ «Счастье» в Луганск заехало 8 автомобилей. ФОТО
Автомобили международного гуманитарного конвоя прибыли в Луганск через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Счастье — Луганск», который все еще остается закрытым для движения людей и транспорта. Об этом сообщил луганский МИД в своем Telegram-канале.

«На территорию ЛНР через пока ещё не открытый пункт пропуска «Луганск — Счастье» зашли восемь грузовых машин международного гуманитарного конвоя международной организации по миграции и гуманитарной организации «Врачи мира», — говорится в сообщении.


В МИД уточнили, что «в состав гуманитарного груза общим весом 61,2 тонны входят медицинские приборы и оборудование, предметы гигиены и строительные материалы». Политика - Сегодня, 16:00 112

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