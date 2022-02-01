На пункте пропуска рейсовый автобус слетел в кювет. В автобусе было 24 пассажира, в том числе дети
Утром 8 февраля при движении на таможенном посту на границе с Российской Федерации луганский рейсовый автобус съехал в кювет. Об этом сообщает пресс-служба МЧС
По прибытии сотрудников государственной пожарно-спасательной части № 7 выяснилось, что автобус «Симферополь — Луганск», пытаясь объехать большегрузный автомобиль, съехал одной стороной с трассы на обочину. В транспортном средстве находились 24 пассажира, в том числе маленькие дети, и два водителя.
По прибытии сотрудников государственной пожарно-спасательной части № 7 выяснилось, что автобус «Симферополь — Луганск», пытаясь объехать большегрузный автомобиль, съехал одной стороной с трассы на обочину. В транспортном средстве находились 24 пассажира, в том числе маленькие дети, и два водителя.
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«Спасатели с помощью буксировочного троса на КамАЗе вытащили автобус с людьми на безопасный участок дороги. После этого автобус продолжил беспрепятственное движение в сторону Луганска», — говорится в сообщении пресс-службы.
«Спасатели с помощью буксировочного троса на КамАЗе вытащили автобус с людьми на безопасный участок дороги. После этого автобус продолжил беспрепятственное движение в сторону Луганска», — говорится в сообщении пресс-службы.
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