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На пункте пропуска рейсовый автобус слетел в кювет. В автобусе было 24 пассажира, в том числе дети

robot Сегодня, 17:150Новости
На пункте пропуска рейсовый автобус слетел в кювет. В автобусе было 24 пассажира, в том числе дети
Утром 8 февраля при движении на таможенном посту на границе с Российской Федерации луганский рейсовый автобус съехал в кювет. Об этом сообщает пресс-служба МЧС
По прибытии сотрудников государственной пожарно-спасательной части № 7 выяснилось, что автобус «Симферополь — Луганск», пытаясь объехать большегрузный автомобиль, съехал одной стороной с трассы на обочину. В транспортном средстве находились 24 пассажира, в том числе маленькие дети, и два водителя.

«Спасатели с помощью буксировочного троса на КамАЗе вытащили автобус с людьми на безопасный участок дороги. После этого автобус продолжил беспрепятственное движение в сторону Луганска», — говорится в сообщении пресс-службы.
Происшествия - Сегодня, 15:30 296

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