На пункте пропуска рейсовый автобус слетел в кювет. В автобусе было 24 пассажира, в том числе дети



По прибытии сотрудников государственной пожарно-спасательной части № 7 выяснилось, что автобус «Симферополь — Луганск», пытаясь объехать большегрузный автомобиль, съехал одной стороной с трассы на обочину. В транспортном средстве находились 24 пассажира, в том числе маленькие дети, и два водителя.



«Спасатели с помощью буксировочного троса на КамАЗе вытащили автобус с людьми на безопасный участок дороги. После этого автобус продолжил беспрепятственное движение в сторону Луганска», — говорится в сообщении пресс-службы.

Происшествия - Сегодня, 15:30 296 Утром 8 февраля при движении на таможенном посту на границе с Российской Федерации луганский рейсовый автобус съехал в кювет. Об этом сообщает пресс-служба МЧСПо прибытии сотрудников государственной пожарно-спасательной части № 7 выяснилось, что автобус «Симферополь — Луганск», пытаясь объехать большегрузный автомобиль, съехал одной стороной с трассы на обочину. В транспортном средстве находились 24 пассажира, в том числе маленькие дети, и два водителя.Происшествия - Сегодня, 15:30 296

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